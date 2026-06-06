"Мислех, че умирам"! Екслузивен разказ на оцелял в зверската катастрофа

Ударът беше за секунди. Чу се брутален трясък, а след това колата просто се заби в нас. Всички започнаха да крещят, настъпи паника, а много хора лежаха и не мърдаха. Имах чувството, че умирам.“

Това разказа екслузивно пред GlasNews 17-годишният Кирил Йорданов, който по чудо оцеля след жестоката катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София.

Момчето е било сред пътниците в автобуса в злополучната петъчна вечер. Заедно със своя приятелка от Бутанец двамата пътували към столицата, без да подозират, че само секунди по-късно ще попаднат в истински ад.

„Бяхме на предните седалки. Трябваше да отидем до София, но стана катастрофата. Всичко се случи за миг. След удара хората започнаха да викат, някои плачеха, други бяха в шок. Имаше пострадали навсякъде. Видях хора, които лежаха неподвижно и това беше най-страшното“, разказва Кирил пред GlasNews.

По думите му първите секунди след сблъсъка били изпълнени с хаос и ужас.

„Не знаех какво се случва. Чувствах силно замайване и болка в главата. Мислех си, че няма да изляза жив от автобуса. Беше страшно. Такова нещо не пожелавам на никого“, споделя разтърсеният младеж през медията ни.

Неговата приятелка е настанена в болница „Пирогов“ с по-леки наранявания и остава под лекарско наблюдение. Самият Кирил се е разминал сравнително леко и се оплаква единствено от болки в главата, но психическият шок от преживяното остава огромен.

Припомняме, че жестоката катастрофа на улица „Челопешко шосе“ в София отне живота на четирима души, а още 16 бяха ранени.

Двама индийски граждани загинаха на място след сблъсъка. Третата жертва е починала в събота сутринта, а четвъртата – в късния следобед, въпреки усилията на лекарите да спасят живота им.

Осем от пострадалите остават на лечение в различни болници, като част от тях са в тежко състояние.

Според първоначалните данни на разследващите трагедията е резултат от незаконна автомобилна гонка. Два леки автомобила са се движели с над 150 километра в час по столичния път, когато единият се е врязал в автобуса на градския транспорт, а другият е излетял от платното и се е ударил в стълб и спирка.

В единия автомобил са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички участници са взети кръвни проби и ДНК материал. Полевите тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Софийската градска прокуратура подготвя обвинения срещу двамата водачи за причиняване на смърт при евентуален умисъл. Разследващите са категорични, че става дума за нерегламентирана гонка, превърнала се в една от най-тежките катастрофи в столицата през последните години.

Очаква се прокуратурата да удължи задържането на двамата шофьори до 72 часа, след което ще поиска от съда налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Докато разследването продължава.

„Оцелях по чудо. Само това мога да кажа“, завършва младежът пред GlasNews.bg.

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