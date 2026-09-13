"Мислех, че умирам"! Екслузивен разказ на оцелял в зверската катастрофа
Първите секунди след сблъсъка били изпълнени с хаос и ужас
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Първите секунди след сблъсъка били изпълнени с хаос и ужас
Дали съвместно интервю преди 7 години в ефира на БНР
Прави много драматично признание
Засега той е единственият, пожален от съдбата
При инцидента загинаха 38 от 67-те души на борда
И какво са си казали с Кирил Петков
Емоционален пост във Фейсбук на Трифонов
Случката е в далечна Нова Зеландия
Психолог разкри биологичната особеност при детето
Николай Патрушев е оцелял след атентат
Цанко лежал 8 дни в болница и му вливали антибиотици
Броят на оцелелите столетници се увеличава
Мъжът паднал от ръба на водопада „Подкова” - най-големият от трите, формиращи водната каскада на Ниагара
Мъжът скочил на релсите на първи коловоз, но при падането попаднал между тях и влакът минал над него без да го нарани
Израел Кристал от Хайфа, който е на 112 години, е признат за най-възрастния мъж в света. Кристал е роден на 15 септември 1903 г. в Полша. Той е прежи...
Спасиха живота на единствения оцелял в зверската катастрофа на магистрала "Тракия". Пострадалият мъж е настанен във Втора хирургия на Университетската...
21-годишният мъж, който единствен оцеля в тежката катастрофа на 21 август в ломското село Сталийска махала, вече е без опасност за живота. Той бе опер...
70-годишен мъж е оцелял, след като е бил блъснат от влак в района на гара Тъжа, област Стара Загора. Дядото се хвърлил под влака по неясни причини,...
31 часа след опустошителният взрив в град Тянцзин в Китай, спасители намериха един оцелял, съобщава NBCNews. Един оцелял е открит в петък в 07:05 час...
Един човек е оцелял при самолетната катастрофа в Алжир, съобщи местното министерство на отбраната. Късметлията е военен и се намира с тежка травма на...