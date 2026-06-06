Добра новина от САЩ за простреляния полицай българин

От Българо-американската полицейска асоциация разпространиха информация за сержант Кристиян Иванов. Припомняме, че той пострада при престрелка в Атлантик Сити, Ню Джърси. При инцидента загина заподозрян, а двама полицаи бяха ранени. Единият от тях е именно българинът Кристиян Иванов. Той е родом от Монтана. Женен е и има три деца.

С радост споделяме, че тази сутрин получихме обновена информация от семейството на Сержант Кристиян Иванов, че състоянието му е стабилно, той се възстановява спокойно и вече може да говори, пише в съобщението от полицейската асоциация.

Оттам изразиха своята искрена благодарност за подкрепата от цялата българска общност: "Наистина нямаме думи, с които да изразим колко безкрайно сме благодарни на всички българи тук и в България за оказаната подкрепа. Неописуемо е!“

Докато продължаваме да бъдем до Сержант Иванов и неговото семейство в този труден момент, оценяваме вашите мисли и молитви за неговото възстановяване.

На 5 юни, прокуратурата на Ню Джърси разкри причините за стрелбата по сержант Кристиан Иванов и втори полицай, както и причините за смъртта на 52-годишния Доналд Гарднър, известен още като Доналд Каприоти.

Във вторник, 2 юни, около 14:55 ч. (местно време), полицаи от Атлантик Сити, включително сержант Иванов, както и екипът SWAT на прокуратурата на окръг Атлантик, се опитали да изпълнят заповед за претърсване на дом на блок 100 на Северна Флорида Авеню в Атлантик Сити.

Служителите забелязали, че входната врата е отворена и след това затворена от човек вътре в дома. Служителите обявили присъствието си и след това използвали механично устройство, за да разбият вратата, съобщиха служители.

Когато вратата се отворила, Гарднър, който бил вътре в дома, извадил пистолет и открил огън по служителите. Един от служителите бил ударен в каската, а друг бил прострелян в крака.

Какво се знае за Доналд Каприоти

Доналд Гарднър, известен още като Доналд Каприоти, има дълго криминално досие, включително инциденти с насилие и престъпления, свързани с наркотици, според разследващите.

През 2013 г. той е прострелян от полицията, която го е преследвала в Ег Харбър Тауншип, Ню Джърси, след като е бил издирван със заповед за арест.

„Атлантик Сити е запознат с него“, каза пред NBC10 пенсионираният началник на полицията в Плезънтвил Хосе Руис, който е бил в Ег Харбър Тауншип по време на стрелбата през 2013 г. „Познаваме го оттогава. И знам, че е бил арестуван, освобождаван и пускан условно или каквото и да е, многократно“, пише Блиц.

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