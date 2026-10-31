Влюби се в три магарета и промени съдбата на близо 500 животни

Понякога една среща е достатъчна, за да промени живота на човек. За Рон Кинг тя не се случва с друг човек, а с три магарета. И не би се състояла, ако преди това не беше изгубил работата си.
Когато пандемията от COVID-19 го оставя без работа, бившият медиен мениджър попада на видео в TikTok, показващо магарета, продавани на търгове, откъдето могат да бъдат изпратени за клане.
Гледката го потриса. Вместо просто да подмине поредното тъжно видео в социалните мрежи, той решава да направи нещо.
Започва да разработва бизнес план, с който да осигури финансиране за спасителен център. Първоначално поема грижата за три магарета. И тогава разбира, че е намерил истинското си призвание.
„Влюбих се до уши“, разказва той пред американския вестник Fort Worth Star-Telegram.
„Сега сме спасили, мисля, общо 496 магарета, откакто отворихме преди пет години и половина“, добавя Кинг.
От големия бизнес до обора
Преди да се посвети на животните, Рон Кинг има успешна кариера в медийната индустрия. Бил е старши вицепрезидент в Time Inc., където е отговарял за бизнес дейности, свързани с известни списания като InStyle, Southern Living и Essence.
След загубата на работата си той се озовава в Хопланд, Калифорния, където помага на приятел да продаде имот, първоначално предназначен за приют за животни.
Рон не възнамерява да остане там. Но видеото с магаретата променя плановете му.
През януари 2021 г. пристигат първите спасени животни и скоро се ражда организацията Oscar’s Place – „Мястото на Оскар“.
Името има своя трогателна история. То е избрано в памет на Оскар, любимия котарак на съоснователя на организацията Фил Селуей, който вече не е сред живите.
Така подслонът за магарета получава името на една обичана котка.
Близо 500 спасени живота
Днес Oscar’s Place е организация с нестопанска цел, която спасява магарета от търгове, лекува ги, възстановява ги и им търси подходящи осиновители.
Не всички животни обаче са готови отново да живеят сред хора. Някои са преживели пренебрежение, лошо отношение или продължителен стрес и се нуждаят от повече спокойствие.
Затова през август 2025 г. организацията получава като дарение имот с площ 116 акра в Потър Вали, Калифорния.
Там е създаден втори спасителен център – убежище за магарета, които предпочитат по-малко човешки контакт и могат да се движат свободно в спокойна среда.
С двата си обекта Oscar’s Place вече има капацитет да се грижи едновременно за до 500 животни.
Част от спасените магарета намират нови семейства. Други остават в приюта до края на живота си.
Особено важен принцип на организацията е да не разделя животни, които са изградили силна привързаност помежду си.
За Рон магаретата не са просто селскостопански животни. Той ги описва като интелигентни, чувствителни, любопитни и изключително забавни същества, които могат да изграждат дълбоки връзки.
Първата специализирана болница за магарета в САЩ
С времето Кинг осъзнава, че спасяването на животните е само началото. Не по-малко важно е те да получават навременна медицинска помощ.
Голяма част от магаретата са купувани на търгове в Тексас, след което трябва да бъдат транспортирани до Калифорния.
Но продължителното пътуване често се оказва особено тежко за вече изтощените животни.
Ветеринарната лекарка д-р Кейт Шьонхалс, назначена на постоянна работа в организацията, обръща внимание на проблема.
Магаретата пристигат болни, а понякога минават дни, преди да бъдат прегледани от ветеринар.
Тогава Рон решава да направи още една голяма крачка.
През септември 2026 г. в Колинсвил, щата Тексас, отваря врати специализирана болница за магарета, която организацията представя като първата по рода си в Съединените щати.
Тя разполага с помещения за лечение, изолация на заразно болни животни, лаборатория, аптека и пасища за възстановяване.
Разликата във времето за оказване на медицинска помощ е огромна.
„Преди купувахме магаретата в неделя по обяд и те виждаха лекар за първи път във вторник в пет следобед. Сега ги купуваме на обяд и още в два часа същия ден вече са прегледани“, разказва Кинг.
Така вместо да чакат с дни, животните могат да получат необходимата грижа само часове след спасяването си.
От спасителен център до телевизионен сериал
Необичайната история на Рон Кинг привлича и вниманието на телевизионни продуценти.
През януари 2026 г. по американските телевизионни станции на ABC започва документалната поредица „Donkey King“ – „Кралят на магаретата“.
В 17 епизода зрителите се запознават с работата на спасителния център, доброволците и характерите на неговите обитатели.
Сред героите е и Роксана – своенравна магарица, която има навика да влиза в къщата на Рон, сякаш тя е нейна собственост.
За Кинг това е още една възможност хората да опознаят животни, които често са подценявани и погрешно смятани за глупави или инатливи.
А всъщност, казва той, магаретата притежават характер, любопитство и способност да се привързват, които могат да изненадат всеки.
Мечтата му вече е много по-голяма
Преди пет години Рон Кинг е човек, който търси нова посока след загубата на работата си.
Днес зад него стоят стотици спасени животни, два центъра за грижи и болница, създадена с мисъл за специфичните нужди на магаретата.
Но той не смята, че е приключил.
Надява се новата болница да се превърне и в място за обучение на ветеринарни лекари, събиране на медицински данни и развитие на по-добри практики за лечение.
Голямата му мечта е всички създадени от него центрове да окажат положително въздействие върху живота на магаретата.