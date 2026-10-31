Влюби се в три магарета и промени съдбата на близо 500 животни

Понякога една среща е достатъчна, за да промени живота на човек. За Рон Кинг тя не се случва с друг човек, а с три магарета. И не би се състояла, ако преди това не беше изгубил работата си.

Когато пандемията от COVID-19 го оставя без работа, бившият медиен мениджър попада на видео в TikTok, показващо магарета, продавани на търгове, откъдето могат да бъдат изпратени за клане.

Гледката го потриса. Вместо просто да подмине поредното тъжно видео в социалните мрежи, той решава да направи нещо.

Започва да разработва бизнес план, с който да осигури финансиране за спасителен център. Първоначално поема грижата за три магарета. И тогава разбира, че е намерил истинското си призвание.

„Влюбих се до уши“, разказва той пред американския вестник Fort Worth Star-Telegram.

„Сега сме спасили, мисля, общо 496 магарета, откакто отворихме преди пет години и половина“, добавя Кинг.

От големия бизнес до обора

Преди да се посвети на животните, Рон Кинг има успешна кариера в медийната индустрия. Бил е старши вицепрезидент в Time Inc., където е отговарял за бизнес дейности, свързани с известни списания като InStyle, Southern Living и Essence.

След загубата на работата си той се озовава в Хопланд, Калифорния, където помага на приятел да продаде имот, първоначално предназначен за приют за животни.

Рон не възнамерява да остане там. Но видеото с магаретата променя плановете му.

През януари 2021 г. пристигат първите спасени животни и скоро се ражда организацията Oscar’s Place – „Мястото на Оскар“.

Името има своя трогателна история. То е избрано в памет на Оскар, любимия котарак на съоснователя на организацията Фил Селуей, който вече не е сред живите.

Така подслонът за магарета получава името на една обичана котка.

Близо 500 спасени живота

Днес Oscar’s Place е организация с нестопанска цел, която спасява магарета от търгове, лекува ги, възстановява ги и им търси подходящи осиновители.

Не всички животни обаче са готови отново да живеят сред хора. Някои са преживели пренебрежение, лошо отношение или продължителен стрес и се нуждаят от повече спокойствие.

Затова през август 2025 г. организацията получава като дарение имот с площ 116 акра в Потър Вали, Калифорния.

Там е създаден втори спасителен център – убежище за магарета, които предпочитат по-малко човешки контакт и могат да се движат свободно в спокойна среда.

С двата си обекта Oscar’s Place вече има капацитет да се грижи едновременно за до 500 животни.

Част от спасените магарета намират нови семейства. Други остават в приюта до края на живота си.

Особено важен принцип на организацията е да не разделя животни, които са изградили силна привързаност помежду си.

За Рон магаретата не са просто селскостопански животни. Той ги описва като интелигентни, чувствителни, любопитни и изключително забавни същества, които могат да изграждат дълбоки връзки.

Първата специализирана болница за магарета в САЩ

С времето Кинг осъзнава, че спасяването на животните е само началото. Не по-малко важно е те да получават навременна медицинска помощ.

Голяма част от магаретата са купувани на търгове в Тексас, след което трябва да бъдат транспортирани до Калифорния.

Но продължителното пътуване често се оказва особено тежко за вече изтощените животни.

Ветеринарната лекарка д-р Кейт Шьонхалс, назначена на постоянна работа в организацията, обръща внимание на проблема.

Магаретата пристигат болни, а понякога минават дни, преди да бъдат прегледани от ветеринар.

Тогава Рон решава да направи още една голяма крачка.

През септември 2026 г. в Колинсвил, щата Тексас, отваря врати специализирана болница за магарета, която организацията представя като първата по рода си в Съединените щати.

Тя разполага с помещения за лечение, изолация на заразно болни животни, лаборатория, аптека и пасища за възстановяване.

Разликата във времето за оказване на медицинска помощ е огромна.

„Преди купувахме магаретата в неделя по обяд и те виждаха лекар за първи път във вторник в пет следобед. Сега ги купуваме на обяд и още в два часа същия ден вече са прегледани“, разказва Кинг.

Така вместо да чакат с дни, животните могат да получат необходимата грижа само часове след спасяването си.

От спасителен център до телевизионен сериал

Необичайната история на Рон Кинг привлича и вниманието на телевизионни продуценти.

През януари 2026 г. по американските телевизионни станции на ABC започва документалната поредица „Donkey King“ – „Кралят на магаретата“.

В 17 епизода зрителите се запознават с работата на спасителния център, доброволците и характерите на неговите обитатели.

Сред героите е и Роксана – своенравна магарица, която има навика да влиза в къщата на Рон, сякаш тя е нейна собственост.

За Кинг това е още една възможност хората да опознаят животни, които често са подценявани и погрешно смятани за глупави или инатливи.

А всъщност, казва той, магаретата притежават характер, любопитство и способност да се привързват, които могат да изненадат всеки.

Мечтата му вече е много по-голяма

Преди пет години Рон Кинг е човек, който търси нова посока след загубата на работата си.

Днес зад него стоят стотици спасени животни, два центъра за грижи и болница, създадена с мисъл за специфичните нужди на магаретата.

Но той не смята, че е приключил.

Надява се новата болница да се превърне и в място за обучение на ветеринарни лекари, събиране на медицински данни и развитие на по-добри практики за лечение.

Голямата му мечта е всички създадени от него центрове да окажат положително въздействие върху живота на магаретата.