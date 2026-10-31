Сбогом на самолетните билети по 10 евро? Готви се голямо поскъпване на полетите

Евтините самолетни билети, с които само срещу 10 евро можеше да се стигне до европейска столица, може скоро да се превърнат в рядкост. Авиационната индустрия предупреждава за сериозно поскъпване на полетите през следващата година, а някои от най-големите превозвачи очакват увеличение на цените с до 20%.

Причините са няколко – войната в Иран, скокът в цените на авиационното гориво, инфлацията и новите летищни такси. Към тях се прибавят финансовите затруднения на част от авиокомпаниите, които вече ограничават дейността си.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) средната цена на авиационното гориво в Европа е достигнала 207,61 долара за барел в средата на октомври. Това е увеличение с близо 128% спрямо същия период на миналата година.

„Всичко е непредсказуемо“

„Всичко е непредсказуемо. Това е проблемът, че геополитиката определя и нашия бизнес“, коментира пред bTV Тодор Иванджиков, председател на Българската асоциация на авиационната индустрия.

Според него ситуацията може да се усложни още повече, ако цените продължат да растат или възникне недостиг на гориво при ново изостряне на военните действия в Иран.

Финансовият натиск вече се отразява на европейските превозвачи. Иванджиков даде пример с румънска авиокомпания, която е прекратила полетите си и е натрупала задължения към летища, службите за управление на въздушното движение и други компании.

Самолетите ѝ постепенно се извеждат от експлоатация и се прибират за съхранение, докато бъдат намерени нови оператори.

Но горивото не е единственият проблем.

„Инфлацията, като заплати, такси в някои държави, се вдига. Искаме, не искаме, животът поскъпва“, обяснява Иванджиков.

Самият той разказва, че при планирано пътуване до Азия цената на билета му се е удвоила само за седмица.

Защо някои авиокомпании са по-защитени?

Големите авиопревозвачи разполагат с финансови механизми, които им позволяват предварително да договарят цената на част от необходимото гориво. Тази практика се нарича хеджиране и предпазва компаниите от резки пазарни колебания.

От групата „Луфтханза“ посочват, че 86% от необходимото им гориво за оставащата част на годината е обхванато от подобни договори. Така компанията е по-добре защитена от внезапни ценови скокове в сравнение с много от конкурентите си.

Нискотарифната „Уиз Еър“ също е предприела мерки. По информация на превозвача близо 85% от горивото за настоящия зимен сезон и 50% от необходимите количества за оставащата част от 2027 г. са предварително договорени.

Тази защита обаче е временна. С изтичането на договорите авиокомпаниите ще трябва да купуват гориво при новите пазарни условия.

Най-голямото поскъпване в историята на Европа?

Особено тревожна прогноза направи изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри.

На пресконференция в Брюксел на 20 октомври той предупреди, че през следващите 12 месеца самолетните билети в Европа може да поскъпнат с 10, 15 или дори 20%.

Според него това би било най-голямото увеличение в историята на европейските самолетни превози.

О'Лиъри очаква и по-малко свободни места в самолетите през 2027 г. заради фалити, сливания и преструктуриране на авиокомпании.

Комбинацията от по-високи разходи и ограничено предлагане може да тласне цените допълнително нагоре.

Дори най-големите нискотарифни превозвачи няма да могат безкрайно да поемат увеличените разходи, без да променят тарифите си.

Българите засега не се отказват от пътувания

Въпреки прогнозите за поскъпване пътниците на летище „Васил Левски“ – София все още не изглеждат особено притеснени.

„Тази година сме летели четири пъти“, разказва един от анкетираните пред bTV.

Други признават, че засега не забелязват съществена промяна в цените или пътуват твърде рядко, за да усетят разликата.

„Хората уж нямат пари в България, ама аз като гледам, не спират да пътуват, не спират да си карат колите и да си живеят живота“, коментира пътник.

Дали билетите по 10 евро наистина ще останат в миналото, все още е рано да се каже. Подобни промоции зависят не само от разходите за гориво, но и от конкуренцията, натовареността на полетите и търсенето по отделните маршрути.

Засега прогнозата за 2027 г. е ясна – пътуването със самолет вероятно ще струва повече, но размерът на поскъпването ще зависи от развитието на международната обстановка.