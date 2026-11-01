Сбогом на самолетните билети по 10 евро? Готви се голямо поскъпване на полетите
Цените на самолетните билети в Европа може да скочат с до 20% през 2027 г.
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Цените на самолетните билети в Европа може да скочат с до 20% през 2027 г.
Пет нови линии открива нискотарифната авиокомпания Wizz Air, съобщиха днес от летище "София". Дестинациите са до Кьолн (Германия), Бари (Италия), Неап...
София. Нискотарифният превозвач Vueling ще изпълнява полети от Барселона до летище София през лятото. Билетите ще струват от 50 евро в посока. Полети...