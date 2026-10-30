Кралско имение от 20 000 акра: Къде живее Андрю и какво притежава Чарлз III в Сандрингам

Зад оградите на Сандрингам, сред обширни гори, паркове и градини в английското графство Норфолк, се простира цяло малко кралско владение. Имението обхваща повече от 20 000 акра (около 81 квадратни километра) и принадлежи лично на крал Чарлз III. Именно тук днес живее и неговият по-малък брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, лишен от кралските си титли и почести.

За разлика от Бъкингамския дворец и замъка Уиндзор, Сандрингам не е собственост на Короната, а лично притежание на монарха. Чарлз го наследява от майка си, кралица Елизабет II, след смъртта ѝ през 2022 г.

Имението се намира на около 180 километра северно от Лондон и от поколения е едно от любимите места за семейни събирания на британската монархия.

От кралските коледни празници до новия дом на Андрю

В сърцето на владението се издига Сандрингам Хаус – великолепната резиденция, в която кралското семейство традиционно посреща Коледа.

Именно оттук членовете му всяка година се отправят към църквата „Света Мария Магдалена“ за празничната служба.

Но имението включва и няколко други резиденции, разпръснати сред обширните зелени площи.

След като Чарлз разпореди Андрю да напусне дългогодишния си дом „Роял Лодж“ в Уиндзор заради скандала около връзките му с Джефри Епстийн, бившият принц се премести в Сандрингам.

Първоначално той се настани в Ууд Фарм – сравнително скромна къща, предпочитана от покойния принц Филип през последните години от живота му.

През април 2026 г., след приключването на ремонтните дейности, Андрю се премести в Марш Фарм, къща с пет спални в село Улфертън, на около два километра и половина от главната резиденция.

Преместването му в лично притежавания от краля имот позволява да бъде направено разграничение между частната подкрепа на Чарлз за брат му и използването на официални кралски резиденции.

Андрю беше арестуван през февруари по подозрения в злоупотреба със служебно положение. Срещу него не са повдигнати обвинения, той отрича да е извършил нарушение, а разследването продължава. През октомври съдът постанови, че заповедите за претърсване на негови имоти са били незаконосъобразни, без това да прекратява разследването.

Домът, в който е израснала принцеса Даяна

Сандрингам пази и спомени от детството на принцеса Даяна.

Тя е израснала заедно с братята и сестрите си в Парк Хаус – къща, разположена в имението. Брат ѝ Чарлз Спенсър разказва за щастливите години на семейството там в книгата си „Swan Song: Diana, My Sister“.

Именно тези места свързват няколко поколения от историята на британското кралско семейство.

Уилям и Кейт също имат свой дом тук

Принц Уилям и съпругата му Кейт притежават резиденцията Анмър Хол, разположена на повече от километър и половина от основния дворец.

Къщата е заобиколена от градини и разполага с открит басейн и тенис корт.

Семейството живееше там през периода, когато Уилям работеше като пилот на медицински хеликоптер в Източна Англия. Първородният им син Джордж посещаваше местна детска градина по метода „Монтесори“, а дъщеря им Шарлот беше кръстена през 2015 г. в църквата на имението.

Сандрингам е придобит още през XIX век за бъдещия крал Едуард VII и оттогава се предава от поколение на поколение.

Днес зад внушителните му порти съжителстват кралски традиции, семейни спомени и едно ново, далеч по-противоречиво настояще.