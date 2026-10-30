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Кралско имение от 20 000 акра: Къде живее Андрю и какво притежава Чарлз III в Сандрингам

Огромното владение е лична собственост на британския монарх. Тук принцеса Даяна е прекарала детството си, Уилям и Кейт имат собствен дом

Кралско имение от 20 000 акра: Къде живее Андрю и какво притежава Чарлз III в Сандрингам
30 окт 26 | 11:38
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Зад оградите на Сандрингам, сред обширни гори, паркове и градини в английското графство Норфолк, се простира цяло малко кралско владение. Имението обхваща повече от 20 000 акра (около 81 квадратни километра) и принадлежи лично на крал Чарлз III. Именно тук днес живее и неговият по-малък брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, лишен от кралските си титли и почести.

За разлика от Бъкингамския дворец и замъка Уиндзор, Сандрингам не е собственост на Короната, а лично притежание на монарха. Чарлз го наследява от майка си, кралица Елизабет II, след смъртта ѝ през 2022 г.

Имението се намира на около 180 километра северно от Лондон и от поколения е едно от любимите места за семейни събирания на британската монархия.

От кралските коледни празници до новия дом на Андрю

В сърцето на владението се издига Сандрингам Хаус – великолепната резиденция, в която кралското семейство традиционно посреща Коледа.

Именно оттук членовете му всяка година се отправят към църквата „Света Мария Магдалена“ за празничната служба.

Но имението включва и няколко други резиденции, разпръснати сред обширните зелени площи.

След като Чарлз разпореди Андрю да напусне дългогодишния си дом „Роял Лодж“ в Уиндзор заради скандала около връзките му с Джефри Епстийн, бившият принц се премести в Сандрингам.

Първоначално той се настани в Ууд Фарм – сравнително скромна къща, предпочитана от покойния принц Филип през последните години от живота му.

През април 2026 г., след приключването на ремонтните дейности, Андрю се премести в Марш Фарм, къща с пет спални в село Улфертън, на около два километра и половина от главната резиденция.

Преместването му в лично притежавания от краля имот позволява да бъде направено разграничение между частната подкрепа на Чарлз за брат му и използването на официални кралски резиденции.

Андрю беше арестуван през февруари по подозрения в злоупотреба със служебно положение. Срещу него не са повдигнати обвинения, той отрича да е извършил нарушение, а разследването продължава. През октомври съдът постанови, че заповедите за претърсване на негови имоти са били незаконосъобразни, без това да прекратява разследването.

Домът, в който е израснала принцеса Даяна

Сандрингам пази и спомени от детството на принцеса Даяна.

Тя е израснала заедно с братята и сестрите си в Парк Хаус – къща, разположена в имението. Брат ѝ Чарлз Спенсър разказва за щастливите години на семейството там в книгата си „Swan Song: Diana, My Sister“.

Именно тези места свързват няколко поколения от историята на британското кралско семейство.

Prince George of Wales, Prince Louis of Wales Prince William, Prince of Wales, Catherine, Princess of Wales and Princess Charlotte of Wales attend the Christmas Morning Service at Sandringham Church on December 25, 2025 in Sandringham, Norfolk

Уилям и Кейт също имат свой дом тук

Принц Уилям и съпругата му Кейт притежават резиденцията Анмър Хол, разположена на повече от километър и половина от основния дворец.

Къщата е заобиколена от градини и разполага с открит басейн и тенис корт.

Семейството живееше там през периода, когато Уилям работеше като пилот на медицински хеликоптер в Източна Англия. Първородният им син Джордж посещаваше местна детска градина по метода „Монтесори“, а дъщеря им Шарлот беше кръстена през 2015 г. в църквата на имението.

Сандрингам е придобит още през XIX век за бъдещия крал Едуард VII и оттогава се предава от поколение на поколение.

Днес зад внушителните му порти съжителстват кралски традиции, семейни спомени и едно ново, далеч по-противоречиво настояще.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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