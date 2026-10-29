Цеца призна за мъжете

На сцената е властна и уверена, обожавана от милиони почитатели, но извън светлините на прожекторите животът ѝ невинаги е бил толкова бляскав. Сръбската звезда Цеца направи откровени признания за любовта, самотата и личните си избори в интервю пред Петя Дикова за bTV.

Дни преди големия си концерт в София певицата посрещна журналистката и оператора Борислав Мавров в Белград, където говори без заобикалки за успехите и разочарованията си.

„Правих и аз грешки в живота. И при избора на приятели, може би и при избора на половинки“, призна тя.

На въпроса дали мъжете се страхуват от нея, Цеца отговори категорично: „Страх ги е.“ И допълни, че през по-голямата част от живота си е била сама, а не във връзка.

Наричана „Кралицата на Балканите“ и „Сръбска майка“, певицата не крие, че зад огромната ѝ популярност стоят години на работа и лични лишения.

„При нас, в Сърбия, казват: „Не може и ярето, и парите“. Аз много млада влязох в този свят“, разказа тя.

Докато връстниците ѝ се забавлявали, ходели на екскурзии и празненства, Цеца трябвало да работи и да инвестира в развитието си.

В разговора не липсваше и типично балкански темперамент. Попитана какви са хората на Балканите, звездата отговори, че имат големи сърца, умеят да обичат, да се веселят и да преживяват всичко със страст.

На 7 ноември от 20:00 часа Цеца ще излезе на сцената на „Арена 8888 София“ с най-големите хитове от над три десетилетия музикална кариера. Заради големия интерес организаторите пуснаха и допълнителни правостоящи места.

Цялото интервю на Петя Дикова с певицата ще бъде излъчено в „Тази сутрин“ по bTV.