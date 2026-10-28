Свят

Бебе се роди на магистралата за 10 минути: майката сама изроди дъщеричката си в колата

Семейство от Тексас тръгнало към болницата за планирано секцио, но малката Райлан решила да се появи на бял свят още по пътя. За щастие всичко завършило добре

Бебе се роди на магистралата за 10 минути: майката сама изроди дъщеричката си в колата
28 окт 26 | 10:38
533
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Малката Райлан Рандолф ще има необикновена история за разказване, когато порасне. Вместо в родилна зала, тя се появила на бял свят на крайпътна отбивка в Тексас, в задната част на семейния пикап. А раждането продължило само десет минути.

Всичко се случило на 16 октомври, когато Челси и Райгъл Рандолф пътували с двете си по-големи деца от дома си в град Темпъл към болницата St. David’s Women’s Center в северната част на Остин.

Челси трябвало да роди третото си дете с планирано цезарово сечение няколко часа по-късно. Но около 4:30 сутринта, докато семейството се движело по магистрала I-35, околоплодните ѝ води изтекли и раждането започнало да напредва с неочаквана бързина.

„Първоначално си помислих, че ще успеем да стигнем. Но когато усетих главичката, разбрах, че няма да успеем“, разказва майката пред местната телевизия KXAN.

„Разбрах, че бебето е добре. После се притесних за майка му“

Съпругът ѝ се опитал да намери безопасно място, където да спре автомобила. Това се оказало трудно на оживената магистрала, но накрая успял да отбие близо до път RM 1431, в района на Раунд Рок.

Междувременно бебето вече идвало.

Челси, която по професия е медицинска сестра, нямала време да чака помощ. Тя сама изродила дъщеричката си на задната седалка на пикапа.

„Мисля, че тялото ми просто знаеше какво да прави, а аз направих точно това, което трябваше“, споделя тя.

В 4:40 сутринта, само десет минути след началото на раждането, Райлан вече била в ръцете на майка си.

Бащата си спомня с вълнение първите секунди след появата ѝ.

„Тя сложи бебето върху гърдите си, Райлан проплака след секунди и аз разбрах, че е добре. А следващата ми мисъл беше: Ами мама?“

За щастие и Челси се чувствала добре.

Спасителите открили семейството с GPS

Междувременно екипите за спешна помощ издирвали семейството край магистралата. С помощта на GPS успели да установят местоположението му и пристигнали приблизително десет минути след раждането.

Майката и новороденото момиченце били откарани с линейка до болницата St. David’s Women’s Center. Прегледите потвърдили, че и двете са в добро здраве.

По-късно към тях се присъединили щастливият баща и двете по-големи деца.

Семейството споделило и снимки от първите часове на Райлан. На една от тях Челси държи новородената си дъщеря в болничното легло, заобиколена от съпруга си и другите им деца.

На друга малката спи, завита с одеялце, а до главичката ѝ има дървена табелка с надпис „Здравей, свят!“. Върху нея са изписани името, рождената дата и теглото ѝ – около 3,35 килограма.

И макар първите минути от живота на Райлан да се оказали съвсем различни от планираното, най-важното е, че майката и бебето са добре.

А пътят към болницата, който семейството едва ли някога ще забрави, вече е част от историята на най-малката Рандолф.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Живот
Още от Свят
Коментирай