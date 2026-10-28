Бебе се роди на магистралата за 10 минути: майката сама изроди дъщеричката си в колата

Малката Райлан Рандолф ще има необикновена история за разказване, когато порасне. Вместо в родилна зала, тя се появила на бял свят на крайпътна отбивка в Тексас, в задната част на семейния пикап. А раждането продължило само десет минути.

Всичко се случило на 16 октомври, когато Челси и Райгъл Рандолф пътували с двете си по-големи деца от дома си в град Темпъл към болницата St. David’s Women’s Center в северната част на Остин.

Челси трябвало да роди третото си дете с планирано цезарово сечение няколко часа по-късно. Но около 4:30 сутринта, докато семейството се движело по магистрала I-35, околоплодните ѝ води изтекли и раждането започнало да напредва с неочаквана бързина.

„Първоначално си помислих, че ще успеем да стигнем. Но когато усетих главичката, разбрах, че няма да успеем“, разказва майката пред местната телевизия KXAN.

„Разбрах, че бебето е добре. После се притесних за майка му“

Съпругът ѝ се опитал да намери безопасно място, където да спре автомобила. Това се оказало трудно на оживената магистрала, но накрая успял да отбие близо до път RM 1431, в района на Раунд Рок.

Междувременно бебето вече идвало.

Челси, която по професия е медицинска сестра, нямала време да чака помощ. Тя сама изродила дъщеричката си на задната седалка на пикапа.

„Мисля, че тялото ми просто знаеше какво да прави, а аз направих точно това, което трябваше“, споделя тя.

В 4:40 сутринта, само десет минути след началото на раждането, Райлан вече била в ръцете на майка си.

Бащата си спомня с вълнение първите секунди след появата ѝ.

„Тя сложи бебето върху гърдите си, Райлан проплака след секунди и аз разбрах, че е добре. А следващата ми мисъл беше: Ами мама?“

За щастие и Челси се чувствала добре.

Спасителите открили семейството с GPS

Междувременно екипите за спешна помощ издирвали семейството край магистралата. С помощта на GPS успели да установят местоположението му и пристигнали приблизително десет минути след раждането.

Майката и новороденото момиченце били откарани с линейка до болницата St. David’s Women’s Center. Прегледите потвърдили, че и двете са в добро здраве.

По-късно към тях се присъединили щастливият баща и двете по-големи деца.

Семейството споделило и снимки от първите часове на Райлан. На една от тях Челси държи новородената си дъщеря в болничното легло, заобиколена от съпруга си и другите им деца.

На друга малката спи, завита с одеялце, а до главичката ѝ има дървена табелка с надпис „Здравей, свят!“. Върху нея са изписани името, рождената дата и теглото ѝ – около 3,35 килограма.

И макар първите минути от живота на Райлан да се оказали съвсем различни от планираното, най-важното е, че майката и бебето са добре.

А пътят към болницата, който семейството едва ли някога ще забрави, вече е част от историята на най-малката Рандолф.