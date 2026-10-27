Тръмп разтърси с видео за случващото се във Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в мрежата видео, показващо ежедневието във Франция през първата половина на 20-ти век и кадри от протестите, които сега се провеждат в страната.

"Франция: тогава и сега", написа американският лидер в публикацията, добавяйки лозунга "Да направим Америка отново велика." Първата част на видеото отвежда зрителите в първата половина на 20-ти век с романтични, архивни кадри от слънчев Париж - идилични сцени с елегантно облечени хора по булевардите, емблематичната Айфелова кула и спокойния ритъм на живот край френските кафенета.

Втората част на клипа обаче рязко превключва към агресивни кадри от масовите демонстрации и сблъсъци, обхванали страната. Видеото показва запалени автомобили, разбити витрини, маскирани протестиращи, водни оръдия и облаци от сълзотворен газ. Към публикацията Тръмп отправи директно предупреждение към западните си последователи: „Франция гори. Затворете границите си и поемете контрол, преди да е станало твърде късно!“.

На 17 октомври се проведоха масови демонстрации из цяла Франция, включително и в Париж, срещу покачващите се цени на горивата и намаляващата покупателна способност на населението. Според организаторите, 800 000 души са участвали в тях, докато Министерството на вътрешните работи е преброило 550 000, което е два пъти повече от прогнозите на анализаторите на правоохранителните органи. В редица градове протестите ескалираха в бунтове и сблъсъци с полицията.