Торнадо убиец удари Анталия. Има жертви

Торнадо убиец удари любимия турски курорт Анталия. Четирима души загинаха, а един е ранен при инциденти, причинени от зловещо торнадо в Анталия, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин.

Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници.

Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работник с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията.

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител, пише БТА.

Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали. Торнадото е нанесло и щети по автомобили.

Ураганът събори и строителен кран в същия район. Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията на Анталия. Под крана не са намерени загинали или ранени.