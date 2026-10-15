Воден ад в Истанбул. Жертва, отнесени коли и над 2500 сигнала за помощ

Истинска трагедия помрачи борбата с тежките наводнения в Истанбул. 14-годишно дете загина от токов удар, след като стъпило в събрала се дъждовна вода в градски парк. Проливните дъждове превърнаха улици в реки, наводниха метростанции, отнесоха автомобили и предизвикаха над 2500 сигнала за помощ. Властите затвориха училищата за днешния 15 октомври и призоваха жителите на мегаполиса да не напускат домовете си без крайна необходимост.

Фатален инцидент в градски парк

Трагедията се разиграла в парка „Чукорбостан“ в квартал „Балат“, община Фатих. Детето стъпило в локва, при което било поразено от електрически ток. То било откарано в болница в безсъзнание, но въпреки усилията на лекарите починало.

За случая съобщиха официално властите в Истанбул, цитирани от БНР. Започнало е разследване, което трябва да установи причините за фаталния токов удар.

Река преля, болница остана под вода

Пороите предизвикаха сериозни поражения в различни части на града. Река Кагътхане излезе от коритото си и заля околните райони, а в квартал Саръйер беше наводнена и болница.

На места водата отнесе паркирани автомобили, блокира подлези и метростанции и затрудни движението. Най-тежко засегнат е районът Бейкоз, където са измерени близо 194 литра дъжд на квадратен метър. В Арнавуткьой и Саръйер количествата надхвърлиха 120 литра.

Само за 14 часа на спешния телефон 112 и до службите за бедствия са постъпили 2518 сигнала. От тях 1277 са за наводнения, 47 за блокирани хора, а останалите включват свлачища, паднали дървета, повредени покриви и автомобили.

Училищата затвориха, хиляди спасители са на терен

Властите обявиха 15 октомври за неучебен ден във всички държавни и частни училища. Отпуск беше разрешен и за определени категории служители в обществените институции, включително бременни жени, хора с увреждания и майки на малки деца.

Въведена е и временна забрана за движение на мотоциклети и други двуколесни превозни средства.

Над 8000 служители и около 2000 автомобила и специализирани машини са мобилизирани за справяне с последствията от стихията. Създаден е кризисен щаб, който координира спасителните и аварийните дейности.

Въпреки тежката обстановка властите съобщават, че летищата продължават да функционират и няма отменени полети заради дъждовете.

Валията на Истанбул Давут Гюл призова гражданите да ограничат пътуванията и да избягват опасните райони, докато спасителните екипи продължават да отстраняват щетите.