Турция и Русия подготвят нови стъпки за разширяване на икономическото си партньорство, като си поставят амбициозната цел да достигнат годишен стокообмен от 100 млрд. долара. В петък, 27 ноември, Истанбул ще бъде домакин на 20-ото заседание на двустранната междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Разговорите ще бъдат ръководени от турския министър на търговията Йомер Болат и руския вицепремиер Александър Новак, съобщава "Хюриет дейли нюз".

Нови инвестиции за милиарди

Успоредно с междуправителствените преговори ще се проведе мащабен бизнес форум, организиран от Съвета за външноикономически отношения на Турция и руската фондация "Росконгрес". Представители на бизнеса ще обсъдят възможностите за съвместни инвестиции и индустриални проекти.

През 2025 г. двустранният стокообмен намалява с 6,5% до 49,2 млрд. долара. Турският износ за Русия надхвърля 6,7 млрд. долара, а вносът достига 42,4 млрд. долара. През първите девет месеца на 2026 г. търговията между двете държави възлиза на 32,6 млрд. долара.

Според Анадолската агенция сред водещите позиции в турския износ за Русия през миналата година са машините и механичното оборудване за 1,2 млрд. долара, пресните плодове и ядките за 823 млн. долара и пластмасовите изделия за близо 491 млн. долара.

Енергийното партньорство засяга пряко и България

Минералните горива и свързаните с тях продукти формират около 70% от руския внос в Турция. Двата стратегически проекта остават газопроводът "Турски поток" и изгражданата от "Росатом" АЕЦ "Аккую".

Първата турска атомна електроцентрала ще разполага с четири реактора с обща мощност 4800 мегавата. Според Ройтерс "Росатом" очаква първият реактор да достигне етапа на физически пуск до края на тази година, а Анкара планира да използва произведената електроенергия през 2027 г.

България също заема ключово място в енергийните отношения между Русия и Турция. По информация на S&P Global от 23 ноември страната ни остава единствената входна точка за руския тръбопроводен газ към Европа по трасето на "Турски поток".

Строителни проекти за над 103 млрд. долара

Русия е най-големият чуждестранен пазар за турските строителни предприемачи. От 1972 г. до септември 2026 г. те са реализирали там 2190 проекта на обща стойност 103,3 млрд. долара. Турски компании инвестират активно и в банковия сектор, текстилната промишленост, производството на домакински електроуреди и строителни материали.

Туризмът също остава сред водещите направления на двустранното сътрудничество. Русия продължава да бъде най-големият източник на чуждестранни туристи за Турция, като броят им е нараснал от 4,6 млн. през 2021 г. до 6,9 млн. през 2025 г.