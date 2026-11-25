Турция планира мащабно разширяване на железопътната си мрежа, като до 2030 г. още 18 града ще бъдат свързани с високоскоростни влакове. Така общо 32 града в страната ще имат директна връзка с този вид транспорт. Това съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, представяйки резултатите от инвестициите в сектора.

През 2026 г. общата дължина на железопътната мрежа в Турция достига 14 272 км – с 30% повече спрямо 2002 г., когато тя е била 10 948 км. Значителен ръст има и при електрифицираните линии. Тяхната дължина вече е 7627 км, което представлява увеличение с 259% спрямо 2122 км преди 24 години.

Сериозен напредък е отчетен и при високоскоростните железници. През 2002 г. в страната не е имало нито една такава линия, докато днес мрежата им достига 2604 км. Паралелно с това продължава развитието на градския релсов транспорт, чиято дължина е нараснала от 281 км през 2002 г. до 1056 км през 2026 г.

В момента в Турция се реализират железопътни проекти с обща дължина 4724 км. За други 8458 км трасета проектите вече са завършени, а за 3985 км продължава проектната работа. След приключването на всички планирани инвестиции железопътната мрежа на страната ще достигне 31 439 км, обяви Уралоглу.

В момента директни високоскоростни влакове обслужват 14 града, сред които Истанбул, Анкара, Коня, Ескишехир, Сивас и Одрин.

До 2030 г. към мрежата трябва да се присъединят още 18 населени места. Сред тях са Бурса, Измир, Кайсери, Адана, Газиантеп, Мерсин, Малатия, Кахраманмараш и Карс. Плановете предвиждат високоскоростните влакове да достигнат и до Ъгдър, в източната част на страната.

„Още 18 града – от Бурса до Карс – ще се присъединят към мрежата на високоскоростните влакове“, заяви турският министър, предава ТРТ Хабер.