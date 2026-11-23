Истанбул връща червения цвят на автобусите си след повече от десетилетие промени във визията на градския транспорт. Решението е взето след допитване до жителите на мегаполиса, в което 74,18% от участниците са подкрепили завръщането на емблематичния ретро дизайн.

Анкетата е организирана от Истанбулската електрическа трамвайна и тунелна компания (İETT), която обслужва обществения транспорт в града. Тя стартира на 19 ноември в социалната мрежа X, където гражданите трябваше да посочат дали предпочитат новите автобуси да бъдат в традиционния червен цвят.

Резултатите бяха обявени днес, а изборът на истанбулци означава, че червеното отново ще стане част от облика на градския транспорт.

Историята на İETT започва на 16 юни 1939 г., когато предприятията за електроснабдяване, трамваен транспорт и тунели са национализирани. Червеното и бялото в логото на компанията са заимствани от цветовете на турското национално знаме.

През десетилетията автобусите на Истанбул неведнъж са сменяли своята визия. През 1965 г. е въведена комбинация от кремаво и червено, като горната част е светла, а долната – червена. През 1990 г. тя е заменена от оранжево-син дизайн, но шест години по-късно старият облик отново е възстановен.

През 2006 г. в автопарка навлизат екологични автобуси в зелено и бяло. През 2011 г. превозните средства на Otobüs A.Ş. получават цвят ергуван – характерен нюанс между розово и лилаво, а частните обществени автобуси са боядисани в тюркоазено.

Година по-късно основният автопарк на İETT преминава към жълто-бял кариран дизайн, а след 2020 г. автобусите са унифицирани в жълто.

Сега Истанбул се връща към една от най-разпознаваемите си транспортни визии. Решението на жителите показва, че носталгията по градската история продължава да има място в съвременния облик на мегаполиса.