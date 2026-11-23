Американските бази в Европа могат да станат цел на ирански ответни удари, ако САЩ ги използват за действия срещу Иран, заяви в интервю за телевизията на иранската агенция Студентска новинарска мрежа (SNN) заместник-председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент (Меджлиса) Абас Моктадаи.

„За нас няма да има никаква разлика между американска база във Великобритания, Германия или България и американска база в Бахрейн“, каза Моктадаи.

„В един момент европейците заявиха, че не са сред държавите, които биха подкрепили САЩ, но впоследствие американците започнаха преговори с някои европейски държави за използване на техните територии и бази“, посочи той, цитиран от БТА.

Припомняме, че Иран реагира остро и когато имаше американски самолети първо на цивилното летище "Васил Левски" в София, а след това на авиобаза "Безмер".

Българското правителство е категорично, че страната ни по никакъв начин не участва и не съдейства на САЩ за тази война, а разрешението за самолетите тогава е дадено, тъй като имаме сключен договор.

На 1 април получихме нота от Иран

Първата нота беше потвърдена от Министерството на външните работи на 1 април 2026 година. Поводът беше разполагането на американски военни самолети на столичното летище "Васил Левски". Техеран изрази притеснения, че те могат да бъдат използвани за подпомагане на американските военни действия срещу Иран.

Тогава заместник-министърът на външните работи Марин Райков увери, че България не участва във войната и няма намерение да се включва в нея. От външното министерство обясниха, че американските самолети се намират у нас в рамките на съюзнически дейности на НАТО и не участват в бойни операции от българска територия.

Втора нота на 21 юли

когато стана ясно, че САЩ искат да разположат до осем самолета-цистерни KC-135 и 250 военнослужещи във военновъздушната база "Безмер". На 21 юли иранското посолство в София изпрати втора нота до българското Министерство на външните работи, с която изрази възражения срещу плановете.

Тогава говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не допуска територията ѝ да бъде използвана за американски военни операции срещу Иран. Българските власти отговориха, че страната ни не предприема враждебни действия срещу Техеран и че от българска територия няма да се извършват военни операции в Близкия изток.

Българското правителство подчерта, че присъствието им е свързано с логистични задачи и не означава участие на страната във военните действия.