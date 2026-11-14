Шефът на "Мосад" на спешна мисия в САЩ. Чудовищна заплаха от Иран

Израелската външна разузнавателна служба „Мосад“ е предала информация на американските разузнавателни служби за възможна подготовка на Иран за опити за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на неговата администрация.

Това съобщи Israel Hayom, като един от вероятните методи на атака е използването на дронове с експлозиви.

Получената информация е принудила Вашингтон да засили мерките за сигурност около ръководството на страната и може да повлияе на позицията на Белия дом в преговорите с Техеран.

Според висши израелски и американски източници, „Мосад“ е предоставил на ЦРУ разузнавателна информация за конкретни заплахи от Иран, което беше потвърдено и от друга западна разузнавателна агенция.

Американското разузнаване вече е разполагало с информация за намеренията на Техеран, но новите материали изясниха естеството на рисковете и изискваха защита отвъд традиционната защита на висшите служители.

Предполага се, че плановете на Иран са свързани с желанието да отмъсти за елиминирането на върховния лидер на Ислямската република Али Хаменеи в началото на съвместната израелско-американска военна операция.

Ръководителят на „Мосад“ Роман Гофман, пристигна на посещение в САЩ, където провежда редовни консултации по въпроси на сигурността, включително с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, пише още медията.

Военните бази

Поради получените заплахи редица ключови членове на администрацията на Тръмп бяха временно преместени от частни домове в охранявани военни обекти, пише Axios.

Особено министърът на финансите Скот Бесинте, който живееше в района Джорджтаун във Вашингтон, беше преместен в защитена база. Неговото министерство играе ключова роля в натиска за санкции върху Техеран.

Подобни мерки бяха предприети и срещу държавния секретар Марко Рубио, който се противопоставя на сделката с Иран при настоящите условия. Допълнителна охрана беше предоставена и на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Промените засегнаха и графика на самия американски президент. Ако преди междинните избори Тръмп редовно провеждаше масови митинги, сега броят на неговите събития на открито е забележимо намалял.

Заплахите спъват напредъка в преговорите

Разузнавателната информация на „Мосад“ е един от ключовите фактори, които принудили Тръмп да преосмисли отношението си към сделката с Техеран.

Перспективите за постигане дори на предварителни споразумения по модела на меморандума за разбирателство от миналата година, значително се влошиха.

Иранската страна изрази готовността си да обсъди ядрената програма, но поиска морската блокада да бъде премахната, значителна част от санкциите да бъдат премахнати и активите да бъдат размразени.

Вашингтон отказа да приеме тези условия без сериозни отстъпки за сигурността, а новата информация за заплахите окончателно забави дипломатическия процес.

Тръмп отстрани Ванс от Иран

На фона на кризата в отношенията с Техеран, американският президент отстрани вицепрезидента Джей Ди Ванс, който застъпваше дипломатическо споразумение и свърза изборните загуби на републиканците на междинните избори с продължителна конфронтация.

След съобщения за опитите на Ванс да установи директни контакти с ирански представители, Тръмп му нареди да се съсредоточи върху борбата с престъпността и корупцията в щати и градове, управлявани от демократи.

Самият президент публично заяви, че вече не смята за необходимо споразумение с Техеран, като подчерта, че САЩ имат мощно икономическо влияние.