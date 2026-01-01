Две екзекуции в Иран разпалиха нов скандал за тайните процеси
Обвинения за шпионаж в полза на Израел, опозицията оспорва вината на осъдените
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Обвинения за шпионаж в полза на Израел, опозицията оспорва вината на осъдените
Къде е Хаменей?
Ще има срещи с Тръмп и Уиткоф
Турската полиция е извършила едновременно акции на 57 адреса в Истанбул и още седем окръга
Преговорите се водят с посредничеството на премиера на Катар
Започна най-мащабното разследване в Израел
Цел на подготвяното нападение е бил израелски ресторант в центъра на Атина
Това се случва за първи път в израелската разузнавателна агенция
Израел се опитва да постигне споразумение за закупуване на коронавирусни ваксини
ЦРУ и МОСАД правят съвместен център в Бразилия Над 100 бразилци и чужди граждани са попаднали в черен списък на властите и в момента се следи всяка т...
Бившият израелски шпионин Майк Харари, създател на отряд "Кидон" в службите "Мосад", почина на 87 години, предаде АФП. Още от юношеството си боец в р...
Париж. През 60-те години на миналия век Нелсън Мандела, бъдещият герой на борбата с апартейда в Южноафриканската република, е бил обучаван от израелск...
"Мосад" разполага с 2000 служители и повечето хора я смятат за най-добрата разузнавателна служба в света. За сравнение - в главното разузнавателно упр...