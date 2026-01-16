Шефът на Мосад по спешност в САЩ, ЦРУ - във Венецуела

Особено раздвижване на най-големите разузнавателни служби в света заради напрежението в различни точкси.

Шефът на Мосад Давид Барнеа пристигна в САЩ. Той ще има разговори със специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. В центъра на срещата е високото напрежение в Иран, съобщи Axios. Очаква се Барнеа да се срещне и с президента Тръмп в резиденцията Мар-а-Лаго.

Според агенцията посещението на шефа на Мосад е резултат от телефонен разговор на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който израелският лидер е призовал САЩ да отложат всякакви военни действия, за да дадат на Израел допълнително време да се подготви за потенциално иранско отмъщение.

В същото време директорът на ЦРУ Джон Ратклиф кацна в Каракас за среща с временния президент на Венецуела Делси Родригес, съобщи Ню Йорк Таймс. Срещата се провежда ден, след като президентът Тръмп проведе телефонен разговор с Родригес. Според медията шефът на ЦРУ съобщил на Родригес, че САЩ смятат нейното правителство за най-добрия вариант за гарантиране стабилността на Венецуела в краткосрочна перспектива.

