Две екзекуции в Иран разпалиха нов скандал за тайните процеси

Иран екзекутира двама мъже, обвинени, че са действали в полза на израелското разузнаване Мосад, съобщиха властите в Техеран. По информация на съдебната агенция Мизан те са били признати за виновни в подпалвачество на сгради.

Случаят предизвика остри реакции от страна на опозиционни групи и правозащитници. Напрежението около съдебните практики в страната отново излезе на преден план.

Екзекутираните са идентифицирани като Мохамад Масум Шахи и Хамед Валиди. Иранските власти твърдят, че те са действали по поръчка на Мосад и са извършвали саботажни действия.

От опозиционното движение Муджахедин-е Халк обаче оспориха тези твърдения. Организацията заяви, че единият от екзекутираните е бил техен член и е известен под името Нима Шахи. Според тях двамата са били подложени на разпити и изтезания и са осъдени за действия, които са се случили преди задържането им.

С тези случаи общият брой на екзекутираните членове на групата от началото на конфликта достига осем, твърдят от опозицията.

Правозащитни организации от години критикуват Иран за провеждането на закрити съдебни процеси, при които обвиняемите нямат реална възможност да защитят позицията си или да оспорят доказателствата срещу тях.

