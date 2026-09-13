Тръмп спрял екзекуциите на 8 жени в Иран
Това е добър старт за преговорите
Следете всички новини, анализи и коментари за Обесване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е добър старт за преговорите
Обвинения за шпионаж в полза на Израел, опозицията оспорва вината на осъдените
Хвърлен е в тъмница, бил жестоко измъчван
Това е станало по-рано днес
Към Нивянин отиват врачански криминалисти
Адвокатът на Ал Бакр: Скандално! Как може да се случи това? Заподозреният в организиране на атентат в Германия сириец е бил намерен миналата нощ обес...
Опитът за преврат в Турция отново извади на дневен ред дискусията за смъртното наказание. "Готов съм да го върна, ако хората го поискат", заяви премие...
Една от звездите на популярния в България сериал "Малката булка" е намерена мъртва. 24-годишната Пратиша Банерджи е сложила край на живота си в Мубай....
Майката на две деца е намерена мъртва на тавана в дома й в град Панагюрище. Това съобщава сайтът oshtepan.com и уточнява 38-годишната П. С. се е обеси...
Френцузинът Ясин Сали, който извърши терористичен акт в департамента Изер това лято и обезглави своя началник, се е самоубил в килията си. Това предад...
Габрово е в шок. Племенникът на легендарното партизанче Митко Палаузов се обеси, съощи "Монитор". 23-годишният Станислав Палаузов е открит мъртъв с пр...
Човешка трагедия разтресла миналата седмица част от добричкия квартал "Балик". Млад мъж на 28 години се обесил от отчаяние, разказаха добричлии. Причи...
Мъж се обеси в дома си. 52-годишният Кирил С. бе намерен увиснал на въжето на тавана на къщата му в санданското село Лешница. Безжизненото тяло е отк...
В Пакистан бе екзекутиран Шафкат Хюсеин, който през 2004 г. убива 7-годишно момче и братчето му, съобщава АФП, цитиран от БГНЕС. Хюсеин е бил обесен м...
Александро Мораро, един от най-големите таланти на пловдивския бокс е бил намерен обесен в Румъния, съобщава TraficNews.bg. 22-годишният боксьор е с р...
Журналистът Мартин Кръстев е намерен обесен, съобщи OFFNews.bg Към момента МВР не потвърждават информацията. По-рано днес 53-годишният Кръстев беше...
Васви сложил примката от любов към Гюлшан, наскоро купили фургон за дюнери Съпрузи увиснаха на бесилото през няколко часа. Трагедията се разигра в шу...
Собственик на Агенция за недвижими имоти се обеси в изоставена сграда в курорта Банско. Столичанинът Чавдар Караджов е бил обявен за издирване от поли...
Три трупа почерниха празника в Разград. Студент се обеси в града по Великден, а други двама млади мъже загубиха живота си в празничните дни при убийст...
Строителен работник от Бобов дол се е обесил в дома си навръх Цветница. Той е открит с примката на врата в една от стаите, съобщава "Струма". 35-годи...