Всичко за Обесване

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Присъда: Смърт

Присъда: Смърт

Опитът за преврат в Турция отново извади на дневен ред дискусията за смъртното наказание. "Готов съм да го върна, ако хората го поискат", заяви премие...

31 юли | 11:50
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Млад мъж се обеси в Добрич

Млад мъж се обеси в Добрич

Човешка трагедия разтресла миналата седмица част от добричкия квартал "Балик". Млад мъж на 28 години се обесил от отчаяние, разказаха добричлии. Причи...

28 септември | 15:42
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