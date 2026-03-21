Най-голямата мистерия за ЦРУ и МОСАД

Разузнавателните служби на Съединените щати и Израел, а именно ЦРУ и МОСАД, се опитват да разгадаят "мистерията" около дългото отсъствие на новия ирански върховен лидер Моджтаба Хаменей.

Това съобщи Axios, позовавайки се на разузнавателни и американски служители.

Отбелязва се, че както Съединените щати, така и Израел разполагат с разузнавателна информация, която показва, че Моджтаба Хаменей е жив.

Има доказателства за опити на ирански служители да си уредят лични срещи с него, макар и неуспешни от съображения за сигурност, пише медията.

Според нея въпросът за "тайната" на отсъствието на иранския лидер е бил повдиган няколко пъти на специални брифинги от разузнавателни служители на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Екипът му по национална сигурност все още се опитва да разбере кой наистина контролира ситуацията в Техеран, каза американски служител пред Axios.

Високопоставен израелски служител, от своя страна, призна в интервю за изданието, че разузнавателните служби на страната му нямат доказателства, че именно Моджтаба Хаменеи дава заповеди.

"Просто е невероятно странно. Не мислим, че иранците биха положили толкова усилия, за да изберат мъртъв човек за върховен лидер, но в същото време нямаме доказателства, че той е ръководил страната", добави американският служител.

ЦРУ, Мосад и други разузнавателни агенции по света следяха дали новият ирански лидер ще се обърне към нацията по случай Байрама, пише вестникът.

Празникът настъпва в момента на пролетното равноденствие и се отбелязва като начало на новата година според астрономическия слънчев календар.

Въпреки това видео посланието беше публикувано от иранския президент Масуд Пешешкян.

В Telegram канала на Моджтаба Хаменеи се появи писмено послание с призив за единство, както и няколко снимки на новия върховен лидер.

Сега ЦРУ се опитва да установи дали снимките са пресни, каза американският служител.

"Очаквахме да видим Моджтаба в някаква форма. Той не се възползва от предоставената възможност и традиция", каза той, наричайки го "сериозен тревожен сигнал."

Моджтаба Хаменей беше избран за нов върховен лидер на Иран след смъртта на своя предшественик и баща Али Хаменеи в операция между САЩ и Израел.

На 12 март беше публикувано първото му публично обръщение, но след две седмици новият върховен лидер не се появи публично.

Пентагонът съобщи, че Моджтаба Хаменей е "ранен и вероятно обезобразен." Президентът на САЩ Доналд Тръмп, от своя страна, изрази съмнение, че е жив.

Официалният представител на Техеран потвърди, че новият лидер е ранен. Въпреки това, той има леки наранявания, "той е напълно здрав и контролира ситуацията", каза иранският външен министър Абас Арагчи.

