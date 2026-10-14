Нова ескалация в Ормузкия проток! Драма с 3 кораба

Нова серия от нападения срещу търговски кораби в района на Ормузкия проток доведе до потъването на един контейнеровоз, сериозни щети по втори плавателен съд и критично състояние на трети.

Две атаки срещу сингапурски кораби

Плаващият под флага на Сингапур контейнеровоз GFS Pride (с капацитет над 2800 контейнера) е потънал, след като е бил ударен от боеприпас, предизвикал пожар на борда. Всички 21 членове на екипажа са спасени без наранявания, потвърдиха от Морската и пристанищна администрация на Сингапур. В района е издадено предупреждение за плаващи контейнери, които застрашават корабоплаването. По данни на Международната морска организация това е вторият кораб, потънал от началото на конфликта между САЩ и Иран на 28 февруари.

Почти по същото време е атакуван и втори сингапурски контейнеровоз - GFS Giselle. Въпреки нанесените щети по корпуса, екипажът от 22 души е успели да заведе кораба на безопасно място.

Опасност от трети потъващ плавателен съд

Междувременно от британската фирма за морски риск Vanguard съобщиха, че товарният кораб Cape Dao (под флага на Антигуа и Барбуда), поразен на 23 септември, е в критично състояние и също потъва в близост до протока.

Целите на Иран

Според високопоставени ирански представители Техеран прилага нови тактики спрямо корабоплаването в региона с цел поддържане на високи цени на петрола и оказване на политически натиск върху предстоящите междинни избори в САЩ.