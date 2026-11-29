Нови руски и украински удари взеха цивилни жертви в Киев и в контролираната от Русия част на Донецка област. Сред пострадалите в украинската столица има петгодишно момче, а властите в Макеевка съобщават за гибелта на цяло семейство. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски разпореди предприемането на спешни мерки за ограничаване на информацията, която медиите могат да публикуват за пораженията по критичната инфраструктура.

Киев предупреждава за прекъсвания на тока и водата

Една жена е загинала, а четирима души са ранени при новите масирани руски атаки срещу Киев в събота вечерта, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от ДПА. Сред ранените е петгодишно момче, което е настанено в болница.

По думите на Кличко са засегнати обекти от критичната инфраструктура, жилищна и административна сграда. Нанесени са поражения и в района на детска градина. Кметът предупреди жителите на украинската столица да бъдат подготвени за възможни прекъсвания на електроснабдяването и водоподаването.

Зеленски разпореди нови ограничения за медиите

Украинският президент подписа в събота указ, с който възлага на правителството да предприеме спешни мерки за забрана на публикуването на информация за щетите по обекти от критичната инфраструктура. Ограниченията ще обхващат и данните за сроковете, в които повредените съоръжения могат да бъдат възстановени, съобщи Укринформ.

Украинските власти и досега призоваваха журналистите да се въздържат от разпространяването на подробности за местата на руските удари и нанесените поражения. Аргументът на Киев е, че подобна информация може да бъде използвана от руските въоръжени сили при планирането на последващи нападения, припомня Франс прес.

С указ №1151 от 28 ноември Зеленски въвежда в сила решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, прието още на 23 октомври. Предвидените ограничения обхващат също информацията за напредъка при изграждането на защитни съоръжения около обектите на енергийната инфраструктура през отоплителния сезон.

Цяло семейство загина в Макеевка според местните власти

Четирима цивилни са загинали, а петима са ранени при украински удари по контролираната от Русия част на Донецка област, съобщи ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Сред загиналите в Макеевка са 17-годишно момиче, 23-годишна жена и още двама членове на семейството им. Руските власти съобщават за поражения по 17 жилищни сгради, четири обекта на гражданската инфраструктура и транспортни средства. Информацията не е потвърдена от независим източник.

Междувременно руската федерална агенция за въздушен транспорт временно преустанови приемането и изпращането на самолети на московските летища Внуково и Шереметиево. Няколко часа по-късно от "Росавиация" съобщиха, че ограниченията са отменени.