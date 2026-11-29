Испания провежда днес предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до историческа промяна в управлението на четвъртата по големина икономика в еврозоната. За първи път след възстановяването на демокрацията в страната след смъртта на Франсиско Франко през 1975 г. крайнодясна партия може да стане част от националното правителство, съобщава Ройтерс.

Премиерът социалист Педро Санчес се бори за пореден мандат, докато основните му опоненти са консервативната Народна партия и националистическата формация "Вокс". Право на глас имат над 38,6 млн. испанци.

Битката за 176 депутатски места

Изборните секции отварят в 9 часа местно време (10 часа българско) и ще приемат избиратели до 20 часа (21 часа българско). Първите резултати се очакват около час след приключването на гласуването. Испанците избират 350 депутати и 209 сенатори, съобщи обществената телевизия RTVE.

За абсолютно мнозинство в долната камара на парламента са необходими 176 депутатски места. Председателят на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо и лидерът на "Вокс" Сантяго Абаскал вече имат опит в съвместното управление на регионално равнище, като двете партии участват в коалиционни правителства в четири автономни области.

Едно от последните предизборни проучвания на "Ипсос", проведено сред 1999 души за вестник "Ла Вангуардия" и публикувано на 22 ноември, отчете 30,3% подкрепа за Народната партия и 29,8% за социалистите. Проучването предвиждаше 127 депутатски места за консерваторите, 119 за социалистите и 63 за "Вокс".

Жилищната криза предизвика предсрочните избори

Санчес, който управлява Испания от 2018 г., насрочи предсрочните избори през октомври, след като парламентът отхвърли предложените от правителството извънредни мерки за справяне с жилищната криза. Редовните парламентарни избори трябваше да се проведат през лятото на 2027 г.

По време на кампанията премиерът изтъкна високия икономически растеж, увеличаването на минималната работна заплата и намаляването на безработицата. Поскъпването на жилищата, енергията и потребителските стоки обаче остава сред основните притеснения на испанските домакинства.

Според анализ на испанската обществена телевизия Народната партия обещава изграждането на един милион жилища през следващите четири години, облекчаване на строителните процедури и данъчни преференции за младите купувачи. Социалистите предлагат ежегодно да се отделя 1% от брутния вътрешен продукт за достъпни жилища. "Вокс" настоява за значително намаляване на данъците при покупка на имоти и предоставяне на предимство на испанските граждани при достъпа до социални жилища.

Имиграцията разделя основните политически сили

Сериозни различия между социалистите и десните партии има и по отношение на имиграционната политика. Санчес защитава приноса на чуждестранните работници за икономическия растеж на Испания, докато Народната партия предлага въвеждането на точкова система за законна имиграция и прекратяване на масовото узаконяване на статута на мигранти.

"Вокс" настоява за експулсиране на осъдени за престъпления чужденци, по-строг граничен контрол, намаляване на данъците и връщане на част от правомощията на автономните области към централната власт.

Предизборната кампания беше белязана и от корупционни скандали, засягащи близкото обкръжение на премиера. Опозицията продължава да критикува Санчес и за амнистията на участниците в опита за отделяне на Каталуния, която му осигури необходимата парламентарна подкрепа след изборите през 2023 г.

Испанското законодателство не определя конкретен срок за коалиционните преговори преди първото гласуване за избор на министър-председател. Ако обаче в рамките на два месеца след него нито един кандидат не получи необходимата парламентарна подкрепа, автоматично се насрочват нови избори.