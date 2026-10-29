Скандални записи разкриват фаталната грешка при влаковата трагедия в Испания

Публикувани в испанските медии аудиозаписи от разговорите между диспечерите и машинистите разкриват възможната причина за трагичния сблъсък между два влака, при който загинаха най-малко 68 души, а десетки бяха ранени. Инцидентът стана в сряда сутринта по линията Мадрид – Севиля.

Записите, разпространени от El País и RTVE, показват, че контролният център в Мадрид е разрешил на композиция на държавния оператор Renfe да продължи с нормална скорост, въпреки че на 25 км напред е имало спрял влак на частната компания Iryo. Машинистът на Iryo неколкократно е съобщавал за компютърна повреда и невъзможност да задвижи композицията, блокирана пред входния сигнал в Урда. Въпреки това, диспечерите са дали зелена светлина на втория влак, което е довело до последвалия сблъсък отзад.

Транспортният министър Оскар Пуенте нарече инструкцията за движение без ограничение на скоростта „необяснима“. В страната е обявен тридневен национален траур, докато спасителните екипи продължават издирването на оцелели и идентифицирането на телата с помощта на дронове и хеликоптери.

Катастрофата предизвика остри политически реакции и обществено недоволство. Около 1500 души протестираха пред Министерството на транспорта в Мадрид с искане за оставки, като се стигна до сблъсъци с полицията. Синдикатът на железопътните машинисти (Semaf) обяви стачка в защита на безопасността, а опозицията поиска пълна прозрачност за състоянието на железопътната инфраструктура.