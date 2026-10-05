Политически трус в Испания. Педро Санчес свика предсрочни избори

Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, с което слага край на един все по-труден мандат на малцинственото си правителство. Решението идва след тежко поражение в парламента по две ключови мерки, с които кабинетът се опитваше да овладее задълбочаващата се жилищна криза. CNN съобщава, че провалът на законодателството е ускорил политическата криза и е поставил под съмнение способността на Санчес да продължи да управлява със същата сложна система от парламентарни съюзи. Редовните избори трябваше да се проведат през 2027 г.

Вот на 29 ноември

Санчес реши да прекрати мандата приблизително осем месеца преди конституционния му край. За да бъде възможен вотът на 29 ноември, парламентът трябва да бъде разпуснат и да започне предвиденият от закона изборен период.

Само преди няколко седмици премиерът все още оставяше отворена възможността изборите да бъдат проведени през 2027 г., като заявяваше, че ще избере момента, който според него най-добре отговаря на обществения интерес. Сега политическата ситуация го принуди да направи най-рязката възможна крачка.

Жилищната криза преля чашата

Непосредственият повод за политическия трус стана провалът на правителствените мерки за жилищата. Кабинетът предложи защита на уязвими наематели от изгонване, удължаване на част от ограниченията върху наемите и мерки срещу натиска от краткосрочните туристически наеми.

Предложенията обаче бяха отхвърлени, след като каталунската партия Junts се присъедини към Народната партия и Vox. Това отново показа фундаменталния проблем пред Санчес - кабинетът му няма стабилно мнозинство и за почти всяко важно гласуване трябва да договаря подкрепа с различни политически сили. Управляващата коалиция разполага със 147 от общо 350 места в Конгреса.

87-годишна жена се превърна в символ

Жилищната тема вече беше изкарала хиляди испанци по улиците. Особено силна обществена реакция предизвика изгонването от дома й на 87-годишната Марикармен Абаскал, живяла там десетилетия.

Случаят се превърна в символ на растящите наеми и невъзможността за много млади и възрастни испанци да си позволят жилище. Протестиращи изградиха лагер на площад „Пуерта дел Сол“ в Мадрид и обещаха да продължат демонстрациите, докато не бъдат предприети по-сериозни мерки. CNN отбелязва, че средната възраст, на която младите испанци напускат дома на родителите си, вече е около 30 години.

Санчес управлява от 2018 г.

Педро Санчес е начело на испанското правителство от 2018 г., когато свали консервативния премиер Мариано Рахой с вот на недоверие. Оттогава лидерът на Испанската социалистическа работническа партия неведнъж оцелява политически благодарение на сложни договорки с по-малки леви, регионални и каталунски партии.

След изборите през 2023 г. той отново успя да остане премиер, въпреки че Народната партия спечели най-много места. Цената беше сложен парламентарен съюз, който през последните години все по-често затруднява приемането на бюджети и ключови закони.

Народната партия и Vox чакат своя шанс

Предсрочният вот поставя Санчес в рискова ситуация. Социологическите проучвания през последните месеци показват силни позиции на опозиционната Народна партия, докато Vox се стреми да увеличи влиянието си вдясно.

Един от големите въпроси на кампанията ще бъде дали Народната партия ще успее да събере достатъчно подкрепа сама или ще трябва да разчита на Vox за мнозинство. За Санчес пък изборите ще бъдат опит да превърне общественото недоволство от жилищната криза в мобилизация на левия електорат.

Испания влиза в решаващи седмици

Изборите на 29 ноември ще бъдат много повече от обикновен спор между ляво и дясно. Те ще покажат дали политическият модел, с който Санчес успяваше години наред да управлява чрез крехки съюзи, все още има бъдеще.

Жилищата, цената на живота, миграцията, социалната политика и политическата стабилност се очертават като основните теми на кампанията. След осем години на власт Санчес влиза в може би най-рискования вот в политическата си кариера.