Испания избухна след влаковата трагедия! Сблъсъци с полицията в Мадрид

Напрежението в Испания ескалира след тежката железопътна катастрофа, при която загинаха най-малко 68 души. Около 1500 демонстранти се събраха пред Министерството на транспорта в Мадрид и поискаха оставката на премиера Педро Санчес. Протестът прерасна в сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ, за да разпръсне участниците. Това съобщи германската агенция ДПА, позовавайки се на испанската обществена телевизия ТВЕ.

Протестът прерасна в сблъсъци

Демонстрацията беше организирана от крайнодесни формации, които обвиниха правителството за състоянието на железопътната система и поискаха политическа отговорност за трагедията.

Протестиращите се събраха пред сградата на транспортното министерство, където скандираха срещу кабинета на Педро Санчес. При опит на част от участниците да преминат през полицейския кордон се стигна до сблъсъци със силите на реда.

Според испанските медии някои демонстранти са хвърляли предмети и сигнални факли по полицаите. Служителите на реда са използвали сълзотворен газ и са разпръснали множеството.

68 загинали при сблъсък на два влака

Причина за общественото недоволство е катастрофата, станала вчера сутринта край град Урда в провинция Толедо, южно от Мадрид. Два високоскоростни пътнически влака се сблъскаха по линията между испанската столица и Севиля.

При удара загинаха най-малко 68 души, а десетки бяха ранени. Част от вагоните дерайлираха, което затрудни спасителната операция. Екипите продължиха издирването на пострадали и през нощта.

Разследването трябва да установи причините за катастрофата, включително дали е допусната човешка грешка или е възникнал технически проблем. Испания преживя друга тежка железопътна трагедия през януари, когато при катастрофа край Адамус загинаха 45 души.

Педро Санчес обяви национален траур

Испанският министър-председател обяви тридневен национален траур, който започва днес. Властите продължават спасителните и разследващите действия на мястото на катастрофата.

Междувременно протестиращите в Мадрид поискаха оставката и на министъра на транспорта Оскар Пуенте. Разследващите проверяват обстоятелствата около движението на двата влака непосредствено преди сблъсъка.