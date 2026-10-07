Почина жената, разтърсила Испания в борбата за достъпни жилища

На 87-годишна възраст почина Мари Кармен Абаскал - жената, чиято съпротива срещу принудително извеждане от дома ѝ се превърна в символ на борбата срещу жилищната криза в Испания. За смъртта ѝ съобщиха от Синдиката на наемателите в Мадрид, определяйки случая ѝ като „повратна точка в историята на страната“.

Мари Кармен живее повече от 70 години в апартамента си в мадридския квартал „Ретиро“. През последното десетилетие тя се изправя пред четири опита за извеждане. През септември, след като не успява да плаща рязко увеличения наем, тя беше изнесена от жилището си на носилка от полицията - кадър, който предизвика вълна от недоволство в цяла Испания.

Драмата ѝ отключи масови национални протести за достъпни жилища, в които се включиха стотици хиляди граждани. В крайна сметка жената постигна споразумение и се върна у дома, но малко след това бе приета в болница поради влошено здраве.

От болничното си легло Мари Кармен отправи и последния си завет към подкрепящите я протестиращи: „Борете се!“