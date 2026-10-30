Нови разкрития за ужаса в Испания. Стачка спря влакове в страната

Влакът, предизвикал катастрофата край Толедо, се е движил най-малко със 160 км/ч. Това показват данните от първоначален технически доклад за инцидента, предава БНР.

Анализът е извършен от експерти на испанската държавна агенция за разследване на транспортни произшествия. Той показва, че сблъсъкът, при който загинаха 69 души е станал при скорост между 160 и 200 км/ч. Точната скорост ще стане ясна когато бъдат извлечени данните от "черната кутия“ на влака, предизвикал катастрофата.

Същевременно стана ясно, че в Института по съдебна медицина в Толедо са приети телата на жертвите. До момента съдебните медици са извършили 48 аутопсии. Идентифицирани са петима от загиналите - три жени и двама мъже.

На този фон компанията за високоскоростен железопътен транспорт Ouigo отмени всички свои пътувания за днешния ден. Причината е стачка на машинистите, които настояват за по-голяма сигурност в железопътния транспорт. Заради ефективния протест влаковете на компанията няма да се движат и в понеделник.