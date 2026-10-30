Напрежение в Европа. Предупредиха една страна да се готви за криза

На фона на нарастващото напрежение в Европа и екстремните метеорологични условия, правителството на Обединеното кралство стартира мащабна тригодишна кампания под надслов „Бъдете готови“. Целта е домакинствата да се справят при евентуални кризи и прекъсване на основни услуги като ток, вода и интернет.

Въпреки първоначалните внушения за „военна готовност“, властите уточняват, че кампанията е насочена към справяне с всякакви извънредни ситуации – от тежки климатични аномалии до технически аварии. В рамките на инициативата е изготвен и официален контролен списък с девет основни категории артикули, с които всеки трябва да разполага у дома за поне три дни.

От правителството съветват гражданите да изграждат своята готовност постепенно, без да бързат, като дори насърчават взаимопомощта в квартала:

„Ако имате излишни вещи, помислете дали да не ги дарите на хора, които нямат средства да се подготвят. Може да помогнете и като разпечатате важни документи за съсед в нужда.“

Официалният списък за оцеляване в 9 стъпки:

Вода: Минимум по 3 литра бутилирана вода на човек на ден само за пиене, плюс допълнително количество за готвене и хигиена. Храна: Нетрайни продукти с дълъг срок на годност, които не изискват охлаждане или готвене (консерви, риба, зеленчуци, сушени плодове и ядки). Хигиена: Дезинфектанти за ръце, мокри кърпички, тоалетна хартия и основни тоалетни принадлежности. Светлина и топлина: Фенерче с резервни батерии, одеяла, спални чували и топли дрехи при спиране на отоплението. Комуникация и информация: FM радио с батерии или механизъм за навиване и заредена външна батерия (power bank) за телефони. Пари и документи: Пари в брой (монети и банкноти), копия на лични документи, както и списък с важни телефонни номера и приемани лекарства. Медицина и здраве: Аптечка за първа помощ и необходими регулярни медицински консумативи. Бебешки продукти: Готова за консумация бебешка формула (тъй като може да няма ток за преваряване на вода), памперси и бебешки кърпички. Продукти за домашни любимци: Осигурена храна и бутилирана вода и за четириногите членове на семейството.

Съветите на британските власти подчертават, че подготовката за три дни дава време на институциите да организират адекватна помощ за най-засегнатите райони при криза.