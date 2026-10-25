Край! Европа се вдига срещу часовото време

Литва възнамерява да проведе гласуване през юни 2027 г. за премахване на сезонното часово време в Европейския съюз, според информация, цитирана от Focus News,

Според заместник-министър Лукас Пашкявичюс, въпросът ще бъде обсъден на неформална среща на министрите на транспорта от ЕС през февруари, а гласуване ще се проведе в края на юни, към края на литовското председателство.

Пашкявичюс отбеляза, че въпросът вече е включен в предложения дневен ред за председателството, но все още очаква окончателно одобрение от Сейма.

Литва се е консултирала с министри от Франция, Испания, Германия и скандинавските страни.

Резултатите от проучването на Европейската комисия относно въздействието на премахването на смяната на часовото време върху селското стопанство, здравеопазването, икономиката и други области се очакват през февруари 2027 г.

Според него, мнозинството от жителите на Литва, според проучвания, са за постоянно лятно часово време.