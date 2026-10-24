Ужас край Париж: 12-годишно момиче простреляно осем пъти, Макрон обяви терористична атака

Франция е потресена от нападение, при което въоръжен мъж откри огън по случайни минувачи в парижките предградия. Един човек загина, а други петима бяха ранени, сред тях и 12-годишно момиче, простреляно осем пъти.

Президентът Еманюел Макрон определи случилото се като „расистка терористична атака“ и предупреди, че страната е изправена пред опасно разпространение на идеологии, подхранващи омразата.

„Това е повратен момент в живота на нашата република и нашата нация“, заяви Макрон. Според него за първи път във Франция е извършено подобно нападение, при което хора са избрани на случаен принцип заради расовата си принадлежност.

15 минути ужас в две предградия

Нападението е извършено в петък, 23 октомври, в градчетата Трап и Ла Вериер, югозападно от Париж.

По данни на разследващите стрелецът се движел с автомобил и откривал огън през прозореца, като очевидно се насочвал към хора с мигрантски произход.

Всичко продължило около 15 минути. Свидетели разказват, че нападателят преминал през няколко квартала със сиво „Рено Клио“, стреляйки на различни места.

Кметът на Трап Али Рабе съобщи, че мъжът открил огън по хора, които срещал по пътя си.

„Той стреляше напосоки“, разказа кметът, според когото нападателят очевидно искал да причини възможно най-много жертви. „Искаше да извърши клане“, заяви Рабе.

По думите му мишени на стрелеца станали хора на бензиностанция, край медицински център и на детска площадка в Трап. След това нападателят продължил към съседния град Ла Вериер.

Там той бил задържан от полицията. Според представител на полицейски синдикат арестът е извършен на главния път N10, преминаващ през района.

„Как може някой да причини това на дете?“

Сред най-тежко пострадалите е 12-годишно момиче, което получило осем огнестрелни рани.

Майка му разказа пред френското радио RTL, че детето се нуждае от операция.

„Как може някой да причини това на дете?“, попита тя. Жената обясни, че дъщеря ѝ носела забрадка, и изрази съмнение, че именно това може да е причината стрелецът да я избере за своя мишена.

„Тя е дете, родено във Франция, в Трап. Има право да живее във Франция, да изгради живота си във Франция“, заяви майката. Трима от петимата ранени, сред които и момичето, са в тежко състояние според първоначалната информация.

Кой е задържаният стрелец?

Френските медии идентифицират заподозрения като Кевин Т.

Според Националната антитерористична прокуратура (PNAT) 39-годишният мъж е имал четири предишни присъди, които впоследствие са били автоматично заличени.

Той е бил познат на полицията, но не и на френските разузнавателни служби, съобщават местните медии.

От прокуратурата уточниха пред BFMTV, че името му не е фигурирало в списъка на лицата, смятани за сериозна заплаха за националната сигурност.

В петък е бил задържан и човек от най-близкия семеен кръг на заподозрения.

Оръжието вероятно е от Втората световна война

Разследващите установяват и произхода на оръжието, използвано при нападението.

Местен полицейски началник съобщи пред BFMTV, че става дума за „полуавтоматично оръжие от по-стар тип“, с което са произвеждани поредици от изстрели.

Според френския вестник „Льо Паризиен“ оръжието датира от времето на Втората световна война.

Антитерористичната прокуратура разследва и незаконното притежание на оръжие от категория А. В тази категория попадат военни оръжия и такива, способни да произвеждат автоматични откоси.

Сред направленията на разследването е и подозрение за участие в престъпно сдружение с терористична цел, свързано с подготовката на престъпления срещу хора.

Макрон: Хората са избрани заради цвета на кожата и религията си

Френският президент посети мястото на нападението в Трап и разговаря с представители на местните власти.

Макрон заяви, че жертвите са били набелязани заради цвета на кожата си или заради действителната или предполагаемата им религия.

Той призова обществото да не отстъпва пред „идеологиите, които пускат корени“.

Въпреки категоричната оценка на президента, точният мотив на нападателя все още се изяснява.

Националната антитерористична прокуратура съобщи, че случилото се се разследва като „убийство във връзка с терористична дейност“.

Разследващите трябва да установят дали стрелецът е действал сам, какво го е мотивирало и дали е имал предварителна подготовка или връзки с други лица.

В същото време движението на „Жълтите жилетки“ отново излиза по улиците на Франция, този път като част от разрастваща се коалиция от групи, протестиращи срещу недостатъчните инвестиции в общественото образование, ниските заплати и нарастващите разходи за живот.

"Жълтите жилетки“ призовават за нови протести днес, събота, след като миналия уикенд страната беше разтърсена от демонстрации и безредици, довели до мащабни разрушения на правителствени сгради и магазини в цялата страна. „Повечето велики революции във Франция започват с младите хора. Всички се обединиха“, коментира 41-годишният блогър на движението Ерве Ко.

Движението възникна през 2018 г. в отговор на предложеното от президента Еманюел Макрон увеличение на данъка върху горивата и прерасна в по-широк протест срещу държавния глава, критикуван като „президент на богатите“. Тогава протестите постепенно загубиха инерция, след като Макрон отмени увеличението на данъка и повиши минималната заплата. За разлика от 2018 г. обаче, сега правителството разполага с ограничени възможности да успокои недоволството. В неделно обръщение Макрон призна, че цените на горивата и разходите за живот са основателни поводи за тревога. От Елисейския дворец съобщиха, че президентът е осигурил допълнителни доставки на дизел от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Френските власти се опитват да възстановят контрола след мащабните разрушения през миналия уикенд. Местните власти забраниха провеждането на демонстрации в цяла Франция в събота, а в Париж отхвърлиха плана на „Жълтите жилетки“ за шествие към оживен търговски район с луксозни магазини. Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че по улиците ще бъдат разположени елитни полицейски части, както и войници, които обикновено патрулират по гарите. Студенти и профсъюзи изразиха подкрепа за „жълтите жилетки“, а различните групи призовават за национална стачка на 5 ноември.