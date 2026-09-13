Почна се! Бабиш обърна самолета след атаката в чешкия завод
Отговорността за палежа пое група, наричаща се „Фракцията на земетресението“.
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Отговорността за палежа пое група, наричаща се „Фракцията на земетресението“.
Част от персонала на брюкселското летище "Завентем" симпатизира на "Ислямска държава". Синдикатът на полицейската охрана на летището твърди, че по вре...
Терористична атака е била предотвратена от френските власти. Това обяви прокурор Франсоа Моленс пред световните медии. И изтъкна, че таен оръжеен скла...
Турция арестува двама, подготвяли атентат в Анкара навръх Нова година Голям скандал избухна в Белгия след разкритията на два вестника. Полицейски шеф...
Хакерската група Анонимните твърди, че е осуетила терористичен сценарий на Ислямска държава в Италия, докато шпионирала комуникациите на терористичнат...
Антитерористичното бюро на Великобритания публикува наръчник, който съветва какво да се прави по време на атентат, съобщава bTV. Документът говори за...
Властите в Македония сами са организирали "терористичната" атака в Куманово, пише сръбският в. "Блиц". В конспирацията активно е участвал подалият ост...
Кметицата на Париж заяви, че възнамерява да съди телевизия "Фокс нюз" на Рупърт Мърдок заради обиди, които по думите й американският канал отправил къ...
Тел Авив. Мъж нападна пътнически автобус в центъра на Тел Авив. Инцидентът е станал на моста Маарив, в Тел Авив. Нападателят, за който се смята, че е...
Голямата битка е за сърцата и умовете на мюсюлманите в ЕС След ужасяващата терористична атака в Париж спецслужбите в половин Европа са вдигнати накра...