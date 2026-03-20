Почна се! Бабиш обърна самолета след атаката в чешкия завод  

Европа настръхва заради увеличаващата се заплаха от терористични атаки след ескалацията в Близкия изток.

Самолетът на чешкия премиер Андрей Бабиш, който летя от Прага до Будапеща, се върна обратно. Причината е съобщение за възможна терористична атака в страната.

Това съобщава NEWS.ru.

Андрей Бабиш трябваше да участва в дискусия в Будапеща с унгарски журналисти, близки до партията Фидес.

Поради възможна терористична атака в Пардубице обаче той реши да се върне в Прага и свика заседание на Съвета за държавна сигурност.

По-рано стана известно, че в Чехия е възникнал пожар в компания, свързана с израелската отбранителна фирма Elbit Systems.

Отговорността за палежа пое група, наричаща се „Фракцията на земетресението“. Нейни представители заявиха, че заводът е ключов за европейските операции на един от най-големите производители на оръжие в Израел.

Хората в завода бяха евакуирани преди началото на планираните ремонтни дейности.

Пожарът се разпространил в административната сграда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com