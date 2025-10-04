Чешкият Тръмп победи. Какво следва

"Политически хамелеон" ще се върне на власт в Чехия, пишат централноевропейските медии за изборите за чешки парламент часове след като бившият премиер Бабиш ги спечели с голяма разлика срещу управляващите.

Наричат го тръмпист, чешкия Орбан. Той е един от най-големите радетели за силна Вишеградска четворка и с Орбан и Фицо това вече става реалност. Той се определя като патриот, борец срещу миграцията, критик на Брюксел, умерен към войната в Украйна.

"Победата на Андрей Бабиш може не само да промени вътрешната политика на Чехия, но и да преформатира съюзническите отношения в Централна Европа", пише унгарският вестник Magyar Nemzet за малко след като Орбан сърдечно поздрави Бабиш за победата.

Вестникът, който близък до унгарския премиер, очаква изборите за Камарата на депутатите да засилят Вишеградската четворка и "патриотичните сили".

"Виктор Орбан и Андрей Бабиш поддържаха близки отношения в миналото и заемаха една и съща позиция по редица въпроси – например по отношение на миграцията, отхвърлянето на централизацията на Брюксел или натиска, свързан с войната.

Ако Бабиш се върне на поста министър-председател, това може да засили сътрудничеството между страните от Вишеградската четворка и да придаде по-голяма тежест на патриотичните сили в Европа", пише Маджар Немзет.

Краят на "острова на спокойствието"

Левият унгарски всекидневник Népszava пише, че Чехия досега изглеждаше като "остров на спокойствието в бурна Централна Европа". "Страната под ръководството на президента Петро Павло и премиера Петр Фиала е един от най-значимите поддръжници на Украйна. Изглежда обаче, че Чехия също е уморена от руско-украинската война", пише вестникът.

Полските медии също пишат за възможни промени във външната политика. "Ще обърне ли Чехия под ръководството на премиера Бабиш външната си политика с главата надолу и ще стане ли проруска?", пита вестник Rzeczpospolita.

Миналата година Бабиш вписа движението си в крайнодясната фракция "Евроскептични патриоти за Европа", която включва партиите на Марин льо Пен и Виктор Орбан. Въпреки това този път Бабиш не повтори грешката от президентската кампания през 2023 г., когато каза, че няма да изпрати войски в помощ на Полша в случай на нападение от страна на Русия.

От друга страна, според полския вестник, Бабиш тепърва ще се сблъска с екстремистите в страната.

"След 4 октомври Бабиш ще има много трудна задача пред себе си и е възможно, както преди осем години, да реши да сформира правителство на малцинството", пише либералният полски сайт Oko.press.

Според техния анализ Чехия, независимо от изборните резултати, е изправена пред период на остра реторика и практическа стагнация.

"С други думи, нещо, което чехите преживяват поне от няколко години, независимо кой управлява", добавя Oko.press.

По утъпкания словашкия път

Словашкият либерален вестник Sme отбеляза, че една от темите на чешката предизборна кампания е да се попречи на страната да тръгне по "словашкия път", тоест да следва примера на Роберт Фицо. Вестникът припомня и участието на лидера на движението STAN Вит Ракушан в опозиционния протест в Братислава.

"Андрей Бабиш си спомня с носталгия Вишеградската група и факта, че с нейна помощ някога те "постигнаха нещо в Брюксел", пише медията.

Един от най-големите полски новинарски сайтове дори назова Бабиш като "чеха Виктор Орбан".

"Европа затаява дъх и дори Путин следи отблизо ситуацията. Ще позволи ли съседът на Полша да бъде увлечен от политически хамелеон? Това са най-важните избори от години.", пише Политико.

"Опонентите на Бабиш предупреждават, че победата му може да измести баланса в Централна Европа още повече от Брюксел и от основния европейски подход към Украйна. Съседна Словакия клони към Москва, Австрия има неясни връзки с Русия, а Унгария беше най-проруската страна от ЕС по време на войната", пише сайтът.

Британската Би Би Си от Прага съобщава за Бабиш като популистки милиардер, вдъхновен от американското движение MAGA на президента Доналд Тръмп.

Тъй като Бабиш вероятно ще бъде зависим от радикалите след изборите, чешките избори, според Би Би Си, са тест за стабилност за ЕС и НАТО. Медиите подчертават и риска от проруско влияние, дезинформация и натиск върху отбраната и прозападната политика на Чехия.

Резултатите от изборите

Опозиционната АНО (Акция на недоволните граждани) спечели парламентарните избори в Чехия с 35 % от гласовете. Това се съобщава от CT24 с преброени повече от 99% от избирателните секции.

Управляващата дясна либерална коалиция SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, печели 23%.

Третото място заема движението STAN (старейшини и независими) с 11%.

Чешката пиратска партия има 8,8%.

За да бъде избран в долната камара на парламента, е необходимо да се преодолее прагът от 5% от гласовете.

Първите думи

"Това е върхът на моята политическа кариера", каза след изборите Бабиш. "Очакваме с нетърпение да работим за вас, това е нашата мисия", обърна се към хората той.

Движението ще получи 80 от 200 места в долната камара на парламента. Министър-председателят вече поздрави Андрей Бабиш за победата.

