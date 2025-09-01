Чехия в шок! Бабиш в болница след удар в главата

Бившият премиер на Чехия Андрей Бабиш, лидер на опозиционната партия ANO (Действие на недоволните граждани), който с голяма вероятност ще е следващия министър-председател, беше ударен с метален предмет в главата и спешно беше откаран в болница.

Това се случи на предизборен митинг, съобщи информационната агенция ČTK, като се позова на прессекретаря на партията Мартин Водичка.

Чехите ще проведат парламентарни избори на 3-4 октомври, в които ще се сблъскат непопулярната, дясноцентристка управляваща коалиция и популистката опозиция, съюзена с крайната десница в Европа в групата на Виктор Орбан.

Опозиционната партия ANO, водена от бившия премиер Андрей Бабиш, води в социологическите проучвания с голяма преднина пред коалицията Spolu ("Заедно") на премиера Петр Фиала, която силно подкрепя Украйна.

"Андрей Бабиш беше нападнат по време на предизборен митинг. Някой го удари отзад с метален предмет по главата. След това той отиде в болницата за медицинска помощ", каза говорителят на Бабиш.

Алеш Юхелка, член на долната камара на парламента от ANO, информира, че Бабиш е в болница в град Фридек-Мистек.

"Надявам се, че всичко ще бъде наред с него", каза парламентаристът, потвърждавайки, че някой е ударил бившия премиер няколко пъти по главата с патерица.

Полицията е задържала мъжа, който е нападнал Бабиш. Той е в пенсионна възраст и нанесъл няколко удара по главата с патерица на предизборен митинг. Служителите на реда квалифицират действията му по наказателната статия "хулиганство".

По време на инцидента е ранена и жена. Тя е получила наранявания и също е в болница.

