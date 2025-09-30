Чехия превърна София в сцена на своята култура

В края на септември централният софийски парк „Кристал“ се изпълни с музика, литература, аромати и цветове от Чехия.

„Чешки ден в София“, организиран от Посолството на Чешката република и Чешкия център със съдействието на Столична община, предложи на жителите и гостите на града богата програма от културни събития. Атмосферата се превърна в истински празник, който внесе европейски колорит в културния календар на столицата.

Музиката като обединител

Официалното откриване беше поверено на посланика на Чешката република у нас –Мирослав Томан, който подчерта значението на събитието като израз на чешката национална идентичност и културно наследство. Той отбеляза, че програмата с продължителност над четири часа е изградена около музиката – със специални концерти на военните духови оркестри на Чехия и България.

Сред официалните гости на празника бяха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, които също поздравиха публиката. Музикалната част включваше изяви на „PlovdivBrassStation“, Софийския камерен хор „Васил Арнаудов“, акустичното дуо „Радецка – Гайдарски“ и чешкия военен оркестър „BrassFive“.

Кулминацията настъпи с първото по рода си съвместно изпълнение на чешкия и българския гвардейски оркестър – момент, който предизвика бурни аплодисменти и символично затвърди близките културни връзки между двете страни.

Изложби и литература от Чехия

Събитието не се ограничи само с музиката. Гостите на парка имаха възможност да разгледат изложбата „Красотата на Чехия“, която представи впечатляващи пейзажи и туристически дестинации. Така София получи визуален разказ за природното и архитектурното богатство на страната.

Литературната програма привлече публиката с премиерата на българския превод на книгата „Принцесата от папратта“ на Карел Шулц – писател, обичан от няколко поколения чехи. Този акцент добави нов пласт към културния обмен, като срещна българските читатели с едно от знаковите произведения на чешката литература.

Вкусовете на празника

Не на последно място, чешката кулинария допълни празничната атмосфера в „Кристал“. Посетителите опитаха традиционни ястия, придружени от оригинална чешка бира и сливовица. Така празникът стана пълнокръвен – с музика за ухото, картини за очите, книги за ума и вкусове за сетивата.

Събитието премина с изключителен интерес и показа, че културният диалог може да бъде едновременно достъпен и вдъхновяващ. „Чешки ден в София“ не просто разнообрази календара на столицата, но и остави усещане за близост между двата народа, обединени от споделени традиции и общо празнично настроение.

