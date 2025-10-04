Първи резултати от изборите в Чехия. Разгромяваща победа

Партията на бившия премиер Бабиш взима разгромяваща преднина пред сегашната власт като първи прогнозен резултат от парламентарните избори в Чехия, които приключиха.

Това съобщи Радио Прага Интернешънъл.

Двойна е преднината на опозиционната ANO на Андрей Бабиш пред управляващата коалиция с премиер Фиала.

Според Blindspot ANO ще спечели над 38% от гласовете.

Управляващата коалицията Spolu (Гражданска демократическа партия, TOP 09 и Christian Democrats) е далеч назад с 20%

STAN е с 11,4%.

За първи път партия Достатъчно, движението Stačilo, подкрепяна главно от комунисти и социалдемократи, остава под прага от пет процента, необходим за представителство в парламента.

Дясната популистка партия АНО на милиардера - бившият премиер Андрей Бабиш, който се самоопределя като "тръмпист" и се противопоставя на продължаващата военна помощ за Украйна, ще спечели 35,5% от гласовете. Дясноцентристката коалиция "Заедно", оглавявана от премиера Петр Фиала, е на път да вземе 22,4% от гласовете, коментира Дойче веле.

