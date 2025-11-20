Десетки ранени при тежка жп катастрофа в Чехия

Железопътна катастрофа в Южна Чехия доведе до сериозен инцидент с множество пострадали. По информация на АФП експресен влак се е ударил в пътнически композиции в района на Ческе Будейовице – на около 150 километра южно от Прага.

Спешните служби съобщават за минимум 42 засегнати. „Двама са в по-тежко състояние, останалите около 40 са с по-леки наранявания“, уточни говорителката на екипите за спешна помощ Петра Кафкова.

Пътниците са били изведени от влаковете и транспортирани на безопасно място, информира Мартин Кавка от железопътния оператор. Той допълни, че разследването на причините за удара вече е в ход и повече подробности ще бъдат съобщени допълнително.

