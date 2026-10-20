Гневът заля Европа. Горят сгради, протестиращите искат промяна (ОБЗОР)

Мащабна вълна от социално недоволство обхвана редица европейски държави, а демонстрациите във Франция, Италия и Албания прераснаха в ожесточени сблъсъци с полицията. Хиляди хора протестират срещу поскъпването на живота, недостъпните жилища, ниските заплати и проблемите в образованието и здравеопазването. В Испания и Португалия недоволните изградиха палаткови лагери, а в Сърбия студентското движение срещу корупцията навлезе в предизборната битка. Само във Франция безредиците през почивните дни доведоха до около 2400 ареста, съобщава Асошиейтед прес.

Франция: 2400 ареста, подпалени училища и разграбени магазини

Най-тежки са сблъсъците във Франция, където протестното движение започна преди повече от три седмици с ученически блокади. Гимназистите настояват за по-добри условия в класните стаи, повече преподаватели и допълнителни средства за образованието, особено в бедните райони.

Постепенно към тях се присъединиха синдикати и други обществени организации. Включването на Общата конфедерация на труда разшири протестите, а исканията вече засягат цените, доходите и състоянието на обществените услуги.

Докато стотици хиляди французи участваха в мирни шествия, отделни групи предизвикаха сериозни безредици. В Париж, Марсилия, Лион и Бордо бяха разграбени търговски обекти. В Лимож пожар обхвана историческата сграда на кметството от XIX век и причини огромни разрушения. Подпалени бяха и училища.

При сблъсъците демонстранти използваха запалителни бомби, а полицията отвърна със сълзотворен газ. Стотици хора бяха ранени.

Президентът Еманюел Макрон осъди нападенията срещу обществени сгради и служители на реда, като обвини крайнолеви активисти, че се опитват да предизвикат хаос. В телевизионно обръщение той предупреди, че извършителите на разрушенията ще понесат отговорност.

Американският президент Доналд Тръмп също коментира ситуацията. В публикация в социалната си мрежа той обвини имигрантите за размириците и настоя Франция незабавно да затвори границите си. Френските власти обаче не посочват имигрантите като виновници за насилието.

Италия: 271 задържани само в Милано

Сериозно напрежение има и в Италия, където протестното движение „Италия на площада“ събра хиляди хора с искания за по-високи заплати, достъпни жилища, по-добро здравеопазване и повече възможности за работа.

Недоволството се засилва от поскъпването на живота. Според цитираните от Асошиейтед прес правителствени данни инфлацията в страната е достигнала 4,2% през септември при 3,8% за еврозоната.

След първоначално мирните демонстрации насилие избухна в Торино, Болоня и Милано. Маскирани участници в безредиците нападнаха полицията, разграбваха магазини и подпалваха имущество.

Само в Милано силите на реда задържаха 271 души за два дни, като повечето арестувани са непълнолетни. Ранени бяха 14 полицаи.

Междувременно новото „Движение 17 октомври“ обяви постоянна протестна мобилизация. Неговите организатори призовават гражданите да излизат на демонстрации всяка събота от 15 часа в различни италиански градове.

Испания: Един наем поглъща почти цяла заплата

В Испания главната причина за недоволството е жилищната криза. В центъра на Мадрид, на площад „Пуерта дел Сол“, протестиращи живеят в десетки палатки, настоявайки за достъпни наеми и мерки срещу растящите разходи за жилище.

Един от случаите, които разпалиха общественото недоволство, е изгонването от жилището й на 87-годишна жена на име Марикармен, починала впоследствие в болница.

Размерът на проблема се вижда и от конкретните числа. Минималната месечна заплата в Испания е 1221 евро, докато средният наем за жилище от 80 квадратни метра достига приблизително 1130 евро, показват данни на изданието „Експансион“.

Сред участниците в палатковия протест е 20-годишната сервитьорка Диана Мансанарес. Тя разказва, че по-голямата част от възнаграждението й отива за наем, а съквартирантът й е изправен пред същите финансови затруднения.

Паралелно с жилищните протести испанските учители настояват за по-добри заплати и условия на труд. В Мадрид започна безсрочна стачка на преподаватели от началните и средните училища.

Правителството на Педро Санчес предложи мерки за осигуряване на по-достъпни жилища, но не успя да получи необходимата парламентарна подкрепа. Премиерът обяви предсрочни избори през ноември, когато е планирана и първата от 14 години обща стачка в страната.

Протести срещу скъпите жилища има и в Португалия. Демонстрации и палаткови лагери се появиха в Лисабон и Порто, а в испанската Барселона недоволството е свързано и с натиска на масовия туризъм върху жилищния пазар.

Албания: Студенти поискаха оставката на Еди Рама

Протестната вълна достигна и Албания, където антиправителствените демонстрации в Тирана продължават повече от седмица.

Недоволството се засили след присъединяването на ученици и студенти към движението „Фламинго“, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

Протестиращите поставят сред основните си искания борбата с корупцията, защитата на общественото здравеопазване, образованието и държавните пенсии.

Името на движението е свързано с природен район, обитаван от фламинго, където правителството е одобрило изграждането на голям луксозен туристически комплекс. Проектът е свързан с Джаред Къшнър, зетя на Доналд Тръмп.

Рама обвини част от протестиращите в идеологическа радикализация под влияние на крайнолеви движения. Междувременно демонстрациите вече бяха белязани от насилие и сблъсъци със силите на реда.

Сърбия: Студентският бунт влиза в изборите

В Сърбия университетските протести срещу корупцията продължават близо две години, но вече се преплитат с предстоящите парламентарни избори.

В центъра на политическото противопоставяне е Александър Вучич, който се стреми да се върне във властта като министър-председател след вота на 25 октомври.

Основната конкуренция се очаква да бъде между политическата формация на Вучич и подкрепяната от младите избиратели „Студентска листа“.

Предизборната кампания протича при засилено обществено напрежение, а Асошиейтед прес отбелязва опасенията от нови прояви на насилие.