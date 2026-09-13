Българска свинщина! Вандали посегнаха на чисто новите влакове
Министър Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите мотриси и обществената собственост
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Министър Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите мотриси и обществената собственост
Най-новата част е опустошена, охраната и полицията работят по следите
Русия води враждебна политика по отношение на всички приоритети, които има България
Петима са с повдигнати обвинения за хулигански прояви с особен цинизъм
Сградата на Богословския факултет, която носи културна стойност, беше в ремонт в продължение на години
Защитавал нападнато момиче от съученик
Двете жени са били задържани за разпит
Време е депутатите да променят Закона за МВР
Сдружение на общините започва кампания
За случая ще бъдат сезирани органите на реда
Творбата се намира в музея „Маурицхойс”
Служебният министър на транспорта пое ангажимент виновните да се наказват
То призова хората да се чувстват свободни да безчинстват
Нереализирани политици или кандидатполитици се опитват да използват ДПС като трамплин, заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ
Явно някой много се страхува от успеха на нашата коалиция, коментираха от партията на Марешки
23,6 на сто от попитаните у нас граждани съобщават, че са свидетели на престъпления...
Около 200 пункта за предаване ще бъдат изнесени извън населените места Имаме пълната подкрепа на всички за високите санкции срещу хулиганите, казва К...
Предложените глоби до 1000 лв. в проекта за промени в Закона за управление на отпадъците, които станаха известни като "данък клошар", нямат за цел да...
Току-що монтираните видеокамери заснеха в края на миналата седмица как група младежи вилнеят и рушат в района на новия пазар в Сандански. На кадрите с...
Вандали рушат кът за отдих над Гоце Делчев Общинари в Гоце Делчев ще контролират и следят за спазване на разпоредбите на Наредба № 1 в зелените площи...