Българска свинщина! Вандали загрозиха чисто новите влакове

Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях беше обрисувана със спрей на гара Благоевград.

Още при пускането на новите мотриси в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост. Те са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване. Това е инвестиция за всички нас и грижата за нея е обща отговорност.

Министерството на транспорта и съобщенията вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите и ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.