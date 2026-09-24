Най-голямата жп инвестиция от 20 години: 37 нови мотриси променят пътуването в страната

Свързваме европейските инвестиции в инфраструктура с европейските инвестиции в нов подвижен състав. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева по време на демонстрационно пътуване с един от новите електрически мотрисни влакове „Шкода“ по маршрута Пловдив – Септември. Железопътната линия през Септември, Пазарджик и Пловдив има двойна роля за обслужване на ежедневните пътнически превози. По модернизирания участък Септември – Пазарджик – Пловдив се движат както регионални, така и бързи пътнически влакове и едновременно е част от ключово направление за железопътния товарен трафик към Южна България, Бургас и турската граница.

„Политиката на Министерството на транспорта и съобщенията е инвестициите да не бъдат отделни проекти, а части от една система. Надеждната и качествена услуга на пътниците е комбинация от нов влак, движещ се по модернизирана линия и използване на съвременни системи за безопасност. Това е нашата цел – реална промяна в начина, по който хората пътуват, а не брой изградени обекти или усвоени европейски средства“, каза зам.-министър Тимева.

Тя подчерта, че железопътният транспорт е сектор, в който устойчивите резултати се постигат чрез целенасочени и дългосрочни политики. По думите ѝ участъкът между Пловдив и Септември е пример за последователни инвестиции в жп сектора. С европейско и национално финансиране е модернизирана железопътната инфраструктура като част от Трансевропейската транспортна мрежа, включително коловозното развитие в гарите, както и системите за сигнализация и безопасност. Успоредно с това, с европейско финансиране се осигурява и доставката на новите електрически мотрисни влакове.

Цвета Тимева отправи послание към ползвателите на Българските държавни железници: „Нека този влак остане нов и след една година, и след 5 години. Влаковете са създадени от хора за хора, с общите ни средства. Това има своето предназначение. Затова се обръщам към онези, които чупят, замърсяват и драскат. Апелът ми е да не оставяте след себе си следи от вандализъм. Вандализмът не е забавление, или изкуство – това е посегателство върху имущество, което всички плащаме“.

Вече 37 мотриси са на територията на нашата страна, такава инвестиция не е правена от 20 години, допълни заместник-министърът.

Проектът за доставката на пет нови едноетажни нулевоемисионни електрически влака „Шкода“ по Програма „Транспортна свързаност“ е определен като операция от стратегическо значение за европейската програма. Новите влакове са предназначени за обществените железопътни превози, развиват скорост до 160 км/ч, разполагат с над 300 седящи места и са оборудвани със съвременни европейски системи в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на железопътната система на Европейския съюз.

Събитието „От европейските инвестиции до реалното пътуване“ представи резултатите от целенасочените усилия за модернизация на железопътния транспорт чрез обновяване на инфраструктурата и подвижния състав. Сред официалните гости бяха Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, Мартин Георгиев, ръководител на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027, представители на „Холдинг БДЖ“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и др.