Николай Попов побесня и се закани за улица "Калушев"

Остра реакция в социалните мрежи предизвика предложението на потребител столична улица да бъде кръстена на Ивайло Калушев. Общественикът Николай Попов категорично се противопостави на идеята, като припомни противоречиви факти около случая с децата на мъжа, предаде Дунав мост.

Идеята за улична табела

Повод за дискусията стана публикация на потребител. В своя профил тя сподели компютърно генерирано изображение на улична табела с надпис "улица ИВО КАЛУШЕВ №41". Към снимката е добавен текст, който гласи: "Някой хубав ден в столицата на България, а и в някой друг град, ще има улица, която ще носи табелка с името 'Иво Калушев'". Авторката допълва, че никога няма да има табели с имената на телевизионни лица като Слави Трифонов или Карбовски.

В отговор на тази публикация, Николай Попов изрази възмущението си в личния си профил. Той критикува инициатора на идеята, определяйки го като "полутролски профил", и заяви категорично намерението си да противодейства на подобна инициатива.

"Не, улица на името на Ивайло Калушев няма да има. Аз лично ще се противопоставя на подобно предложение" , заявява категорично Попов. Той подчертава, че в България има достатъчно други деца, които са загубили живота си трагично и чиито истории наистина заслужават да бъдат помнени от обществото.

В позицията си Попов загатва за скандални подробности около живота на Калушев, наричайки събитията "петроханската епопея". Той припомня, че в публичното пространство вече са били изнесени твърдения и конкретни данни за деца, които са били откъснати от своите семейства. По думите му, тези деца са останали напълно извън установената образователна система в страната.

"Това само по себе си поставя достатъчно сериозни въпроси" , допълва Николай Попов, като уточнява, че се въздържа от по-нататъшни коментари по останалите обвинения и версии около случая, призовавайки всеки сам да си направи изводите.