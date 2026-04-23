Съживиха Калушев. Пратиха го да гласува

Ивайло Калушев възкръсна покрай изборите! Името му се появи в избирателните списъци с гласоподаватели, които можеха да упражнят правото си на вот за народни представители в неделя в секция номер 16 в Монтана, показа проверка на "България Днес".

Изборите се проведоха повече от два месеца след трагедията "Петрохан". На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Последният брифинг на криминалистите беше в началото на март. Тогава стана ясно, че са възложени редица експертизи. Най-важната е комплексна психологична, теологична и сексологична. Тя трябва да даде представа за мотивите на рейнджърите будисти да сложат край на живота си. Съмненията са свързани с твърдения за педофилия и нестандартни будистки практики.

"България Днес" откри името на Калушев сред имащите право на глас в секция 16 в Монтана. Гласоподавателите са могли да упражнят своя вот в Трето ОУ "Д-р П. Берон" на ул. "Княз Ал. Батенберг" 51.

Преди време стана ясно, че Калушев и Ивей са били регистрирани по адрес в Монтана. Това обяснява и присъствието на имената на двамата в избирателните списъци за вота за парламент през октомври 2024 г.

За разлика от тогава, сега името на Ивей го няма в списъците и вероятно е било заличено поради смъртта му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com