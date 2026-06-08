Проклети да сме! Пенсионерите ни на бунт заради шоковите цени

Вълна от масово недоволство се надига в цялата страна, след като Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации обяви извънредна мобилизация и организира национален протест на 9 юни [2026 г.] от 9:00 ч. сутринта! Възрастните хора се канят буквално да окупират сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в София. Поводът за народния гняв е предстоящото скандално утвърждаване на нови, още по-високи цени на електроенергията и топлоподаването, които заплашват да оставят стотици хиляди българи на тъмно и студено.

Принудени сме да реагираме

Ситуацията е критична, а търпението на най-уязвимата част от обществото е напълно изчерпано. „Принудени сме да реагираме“, заяви в телевизионен ефир председателят на федерацията Стефан Груев. Той отправи пламенен призив към всички засегнати граждани да се присъединят към протестното недоволство срещу поредното ценово увеличение, което се случва на фона на вече растящите до небето цени на лекарствата и хранителните стоки от първа необходимост. „Нашите доходи не нарастват с такива темпове“, отсече с горчивина Груев, разобличавайки тоталната абдикация на държавата.

Черната статистика за социалното положение у нас е меко казано зловеща. По думите на Груев над 1.2 милиона пенсионери в България в момента буквално преживяват под официалния праг на бедност, посочва „Евроком“. Отречени от управляващите, пенсионерските съюзи са поискали спешна среща с новия министър на труда и социалната политика, на която да поставят на масата ултиматум с конкретни искания за незабавно подобряване на мизерното им положение.

Искат промяна на „швейцарското правило“

Възрастните хора отдавна имат готови, конкретни искания към властта, които досега упорито бяха игнорирани от чиновниците. Едно от основните и най-радикални настоявания на федерацията е пенсиите в България да се увеличават целево още от 1 януари, а не както досега – чак от 1 юли, когато инфлацията вече е изяла и малкото добавени стотинки. Пенсионерските организации настояват и за спешно, генерално преразглеждане на т.нар. „швейцарско правило“, което в сегашния си вид обрича възрастните на бавна социална смърт.

Голямата лъжа

Председателят на федерацията Стефан Груев не спести тежките думи и подложи на безмилостна критика гръмките правителствени намерения за уж планирано намаляване на цените на храните с 15% за период от шест месеца. Според него подобни популистки обещания са пълна „подигравка“ с интелигентността на хората, тъй като през последните месеци цените по магазините вече се повишиха главоломно и спекулативно. „Сега върху тези изкуствено повишени цени те ще кажат: „Ето, вижте, ние ви намаляваме с 10-15%““, разкри грозната политическа манипулация Груев.

Пенсионерите са категорични, че този път няма да се задоволят с празни обещания от екрана и са готови да блокират КЕВР, докато институциите не спрат ценовия терор.

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