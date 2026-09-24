Топ синоптик с прогноза за октомври: Сняг и сиромашко лято

Захлаждане и валежи се очакват от петък, а през нощта срещу събота по високите части на планините ще завали сняг.

"Есента тихо стъпва през полята, горите и градовете. Но през следващите седмици ни очаква сиромашко лято, дори през октомври и ноември месец. Днес е слънчево, но по поречията на Струма и Марица, както и в Предбалкана, видимостта е намалена и шофьорите трябва да бъдат внимателни. Също така трябва да се внимава и със сланите, тъй като пътните настилки са хлъзгави в сутрешните часове", каза синоптикът Петър Янков за "България сутрин".

От думите му стана ясно, че от утре започва захлаждане с валежи.

"Късно следобед и в западните райони ще вали, като през нощта срещу събота ще вали сняг и по планините. Над 2500 метра в Рила и Пирин ще има около 2-3 см снежна покривка, но бързо ще се стопи. В събота ни очакват повече облаци, ще има превалявания в планините и Черноморието", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

"В събота в София ни очакват температури около 16-17 градуса. В неделя ще има слаби валежи преди обед по Черноморието, след което времето ще бъде слънчево. Денят е подходящ за любителите на високопланинския туризъм. По морето се очакват високи вълни. Така че любителите на пустите плажове трябва да имат предвид бурното море", подчерта синоптикът.

От неделя нататък ни очакват температури между 20 и 25 градуса.

"Ще има сутрешни мъгли и много слънце през деня. Евентуално в началото на октомври - четвъртък, петък, ще започне увеличение на облачността и между 1 и 3 октомври се очакват превалявания, главно в източната част на страната. Ще има и понижение на температурите - между 18 и 23°. В първите 10 дни на октомври времето ще бъде по-стабилно", поясни Янков.