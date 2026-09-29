България, Гърция и Румъния с екшън план за 25 ключови транспортни проекта

България, Гърция и Румъния преминават от политическа координация към съвместно планиране и реализация на конкретни трансгранични транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. В рамките на среща на високо ниво в Брюксел на тема „Приятели на Югоизточна Европа: Да преодолеем липсите заедно“, транспортните министри Георги Пеев, Христос Димас, Йонел Скриоштяну, държавен секретар на транспорта и инфраструктурата на Румъния, заедно с европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, координатора за Европейски транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ Марио Мауро, координатора на Европейски транспортен коридор „Рейн-Дунав“ Маргарида Маркеш, и вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Робърт де Гроот подписаха план за действие. Той е в изпълнение на меморандума за разбирателство между правителствата на трите държави относно засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридора Черно море - Егейско море, подписан на 3 декември 2025 г.

25 от общо 53 проекта са определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност. Това са големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори. Общата им стойност е приблизително 22,8 млрд. , като има частично осигурено финансиране. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията Север - Юг и Изток – Запад.

„Трансграничните проекти, по които има политически ангажимент, техническа готовност и реална перспектива за финансиране, трябва да бъдат едновременно включени в националните инвестиционни програми, така че изграждането на инфраструктурата от двете страни на границата да се случва синхронизирано“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на форума. Той допълни, че за България стратегически приоритет е свързването на Егейско море през България с Дунав, Румъния и европейската транспортна мрежа.

Министър Пеев изрази подкрепата на България за силно европейско финансиране на трансграничната транспортна инфраструктура в следващата финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г., както и увеличаването на ресурсите по Механизма за свързване на Европа.

„При планирането на новата инфраструктура транспортът и отбраната трябва да работят заедно още от началния етап, така че инвестициите да отговарят както на икономическите нужди, така и на изискванията за устойчивост, кризисна готовност и военна мобилност“, подчерта българският министър.

Железопътна свързаност е доминиращата част от портфейла на проектите в подписания екшън план. Целта е по-висока скорост, по-голям товарен капацитет, електрификация, европейски системи за сигурност, удвояване на участъци, по-добра връзка с пристанища, по-надеждни връзки България – Гърция – Румъния – Молдова - Украйна. Модернизацията на участъци по едно от най-натоварените жп направления - между Бургас, Варна и Русе, както и проектирането на два нови моста на Дунав - при Силистра и Никопол, също са предвидени за финансиране в периода до 2034 г.

Сред проектите, които ще се реализират най-бързо е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе –Гюргево – Букурещ включително и електрификация на съществуващия мост. Проектът ще кандидатства за финансиране от „Reflow call” на Механизма за свързване на Европа в рамките на настоящия програмен период. Срокът за изпълнение е 2028–30 г.

Удъблочаването на водната граница между България и Румъния, FAST2 Danube, е един от финансово обезпечените проекти, като завършването му е предвидено за 2028 г.

Изграждането на нов комбиниран железопътен и автомобилен мост Гюргево–Русе, с обходни трасета около двата града се очаква до 2032 г.