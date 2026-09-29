Голям обрат при имотите. Купувачите и кредитите с нова роля в цените

Големият имотен бум от 2025 г. започва да губи скорост, но срив на пазара не се очаква. След рекордния ръст от 18,3% през миналата година поскъпването на жилищата през 2026 г. вероятно ще се ограничи до около 10%, прогнозира председателят на контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти Александър Бочев. Сделките намаляват спрямо пиковата 2025 г., но се връщат към нивата от предходните години, докато евтините ипотечни кредити продължават да поддържат интереса към покупките.

Пикът от 2025 г. вече отминава

По думите на Бочев пазарът постепенно се нормализира след изключително силната минала година. Той даде пример със София, където през първото тримесечие на 2026 г. са вписани малко над 16 000 сделки. За същия период на 2025 г. те са били над 19 000, но през 2024 г. броят им отново е бил около 16 000, а година по-рано - малко над 13 000.

„Ние всъщност се върнахме към нивата от 2024 и 2023 г., отчитайки, че миналата година просто беше пикова. Няма абсолютно нищо тревожно“, заяви Бочев пред НоваНюз. Според него няма кардинална промяна в поведението на пазара, а по-скоро връщане към обичайните темпове след необичайно силната 2025 г.

София още е сред по-евтините столици

Бочев посочи и друг аргумент срещу очакванията за рязък спад на цените. По думите му България все още е в догонваща позиция спрямо останалите държави от Европейския съюз и еврозоната.

Той даде пример със София, която според представеното сравнение е едва на 25-о място сред 27 европейски столици по равнище на жилищните цени. Според него това показва, че въпреки силното поскъпване през последните години българският пазар все още остава значително под нивата в голяма част от Европа.

Ипотеките продължават да държат пазара

Кредитният консултант Иво Димитров отчете друга важна тенденция - растящата роля на ипотечното кредитиране. По думите му голяма част от сделките вече се осъществяват с банково финансиране, въпреки че общият брой на покупко-продажбите намалява спрямо миналогодишния пик.

Според Димитров в момента България разполага с едни от най-ниските ипотечни лихви в новата си история, които по думите му са рекордно ниски и в европейски план. Това прави кредита по-достъпен и продължава да дава възможност на домакинствата да влизат на пазара дори при високите цени на жилищата.

Продавачите също трябва да мислят какво следва

Димитров обърна внимание и на позицията на собствениците, които решават да продават. Според него те могат да се окажат в по-неизгодно положение, ако нямат ясен план как да използват получените средства след сделката.

Причината е очакваното отслабване на покупателната стойност на парите. На този фон той определи недвижимия имот като един от най-устойчивите активи в момента, особено за хората, които търсят дългосрочно съхраняване на стойност.

Така картината за 2026 г. е по-скоро на охлаждане, отколкото на обрат. Сделките намаляват спрямо рекордната 2025 г., но цените продължават да растат, ипотечното кредитиране остава силно, а експертите засега не виждат признаци за рязко пропадане на жилищния пазар.